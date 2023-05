“Tenía mala suerte”: Mía Rubín volvió a creer en el amor por Tarik Othon ¿Cómo se conocieron?

A sus 18 años, Mía Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, se despidió de la soltería, esto se supo luego de que compartiera, a través de sus redes sociales, la romántica proposición por parte de una de las grandes promesas del rejoneo en México, Tarik Othon.

Fueron los videos tomados por sus amigos, donde se podían apreciar unas enormes letras con luces que formaban la oración “¿Quieres ser mi novia?”, entre una decoración de velas, luces y fuegos artificiales, donde se vislumbraba la feliz pareja compartiendo algunos gestos de amor.

Mía Rubín y Tarik Othon Instagram: @mia_rubin_ (Instagram: @mia_rubin_)

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho una publicación que oficialice su romance, por lo que pudo verse en el video, esto ya sería un hecho, solo habría que esperar a que esta nueva joven pareja, suba algunas fotografías que afiancen su amor.

¿Quién es Tarik Othon? El nuevo yerno de Erik Rubín y Andrea Legarreta

Nacido el 13 de diciembre de 2003 en la Ciudad de México, Tarik Othon es oriundo de Querétaro. Con tan solo 19 años, el joven ya es una de las grandes promesas en el rejoneo, haciendo su debut en Arandas, Jalisco, en 2019.

Se cuenta que su primer acercamiento con el rejoneo fue cuando compró un caballo a Diego Ventura, quien fue la figura que ayudó a formarlo en este ámbito, además, confesó a la revista Maxwell, que una sus grandes pasiones es el entrenamiento en el rejoneo y adiestrar caballos, persiguiendo su sueño de convertirse en líder de esta disciplina en nuestro país.

En su cuenta de Instagram, Tarik Othon cuenta con poco más de 80 mil seguidores, es a ellos, con quienes comparte más de su pasión y el trabajo que desempeña como torero, eso sí, algunas de sus fotos son tan sensibles que la propia red social, muestra un ‘advertising’ antes de visualizarlas.

Tarik Othon Instagram: @tarik_othon_oficial (Instagram: @tarik_othon_oficial)

Hasta el momento, no hay más detalles de cómo se conocieron los jóvenes, pero sin duda esta relación sería la que haga a la joven creer nuevamente en el amor, pues no hace mucho, contó que no era muy afortunada en estos ámbitos.

Mía Rubín confesó que no le iba tan bien en el amor

Con tan solo 16 años, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín demostró que quiere seguir los pasos de su padre, aunque fue el propio ex Timbiriche quien aseguró que él no se convertiría en una especie de Luisito Rey con Luis Miguel, pero que apoyaría a su hija en este nuevo camino.

Mía Rubín Legarreta Instagram: @miarubinlega

Fue durante el programa nocturno de Faisy, que Andrea Legarreta y Mía Rubín contaron como es que le iba en el amor a su hija mayor, contando que no había tenido buenas experiencias, comentando que uno de los chicos con los que salió ‘no era el más listo que digamos’, posteriormente, para el programa ‘De Primera Mano’, fue ella quien declaró que no había tenido una relación seria, pero no ha funcionado.

Le llueven críticas a Andrea Legarreta por su nuevo yerno

Andrea Legarreta fue duramente atacada por los usuarios de internet, quienes no han dejado de criticarla por su nuevo yerno, y es que le recordaron que era ella quien difundía un discurso de respeto por los animales, formando parte de distintas campañas para su protección, esto luego de que se diera a conocer que Tarik Othon era rejoneador.

“No a la tauromaquia, esto debería desaparecer”, “Con el simple hecho de ser rejoneador, no debería haber permitido que su hija se mezclara con él”. Se leía.