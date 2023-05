Ni crisis ni divorcio: el gesto con el que Ben Affleck calló a quienes dicen que no ama a JLo

Por muchas semanas y meses han asegurado que las cosas entre Ben Affleck y Jennifer López no están nada bien debido a su cara seria y a supuestas discusiones que han tenido en público.

Al actor lo han criticado por nunca sonreír en eventos con JLo, y aseguran que luce muy “infeliz” a su lado, por lo que estarían pasando por una crisis tras casarse.

Sin embargo, recientemente la pareja fue captada en la calle este fin de semana, y Ben calló a todos y desmintió todos los rumores.

Así fue como Ben Affleck dejó claro que está más enamorado que nunca de Jennifer López

Ben Affleck y Jennifer López fueron captados juntos y muy felices este fin de semana en Los Ángeles con sus hijos.

El actor lució más feliz y enamorado que nunca, sonriendo, atendiendo a sus hijos y los de Jennifer López, y hasta besando a su esposa muy feliz.

Así, el famoso dejó claro que su relación está muy bien, está perfecta, y solo que su rostro y su expresión es así y no siempre sonríe y es algo que está bien.

El hecho que no sonría todo el tiempo y que esté cansado de los paparazzis no quiere decir que le vaya mal con Jennifer López y lo dejó muy claro.

“Se ve que la ama y me encanta verlo así”, “por fin sonríe, ya ven que, si es feliz con ella”, “para que dejen de criticarlo y dejen de decir que no está feliz con JLo”, “ellos hacen una familia hermosa, me encantan”, y “no solo es el mejor con ella, también con sus hijos, me encanta”, fueron algunas de las reacciones en redes.