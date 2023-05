Mientras Anuel llora por Karol G, Yailín sigue facturando y colaboraría con un famoso mexicano

El reguetonero Anuel sigue dando de qué hablar sobre su despecho por la cantante colombiana Karol G. El artista se niega olvidar los tres años de noviazgos que mantuvieron, pese a que tras la separación tuvo una hija con una modelo de Estados Unidos y luego se casó con la influencer Yailín, la más viral, con quien también procreó una niña.

Él no pierde oportunidad para gritar “a los cuatro vientos” que quiere volver a los brazos de la “Bebecita”, pero esa oportunidad para él pasó, porque todo parece indicar que “La bichota” ya tiene su corazón ocupado y es con su compatriota Feid, quien ahora le dice: “Morrrr”.

Incluso la propia artista urbana, durante el fin de semana, compartió un video en el que insinúa que mantiene una relación con Feid, pues dijo: “Eh Ave María bebé usted está como pa’ quemar calorías. Venga, yo lo agrego a la rutina”. El cantante tiene en su repertorio una canción titulada: “Quemando calorías”. Anuel sigue despechado.

Yailín factura y su carrera sigue en ascenso

Anuel estuvo por un año con la influencer dominicana Yailín la más viral, con quien se casó y tuvieron a la pequeña Cattleya. Sin embargo, a solo unas dos semanas del parto, Anuel decidió ponerle fin al matrimonio de nueve meses. Él pidió apoyo para ella cuando anunció que habían terminado.

Todo esto devastó a la también cantante, quien fue duramente criticada porque tras su parto, presuntamente, no guardo el reposo ideal y se dedicó a salir a discotecas y fiestas, presumiendo cómo había quedado de estilizada su figura. Sin embargo, ella se defendió de los ataques al decir que si no trabaja no come, porque nadie la mantiene.

Por lo que ahora Yailín está más enfocada en su carrera y ha hecho colaboraciones con Menor Queen y su tema Chikilio, con el que dio de qué hablar porque apareció embarazada mientras mecía un coche lleno de dólares. El video de esta canción, estrenada hace tres meses, ya acumula 4,7 millones de visitas en Youtube.

Así como con Showblow y “Solo tú y yo”, video que acumula unas 8,5 millones visualizaciones en Youtube desde el pasado 11 de mayo cuando se estrenó. Ahora se rumora que estaría pensando cantar junto al mexicano Peso Pluma.

Yailin la más viral Yailin la más viral y Peso Pluma.

“Lo que se viene es grande. Gracias Dios por todo. Esto apenas comienza”, escribió la artista en una de sus historias el pasado sábado 20 de mayo, tras comenzarse a seguir mutuamente ella y Doble P.

Peso Pluma, actualmente, es uno de los cantantes más codiciados de México con sus “corridos tumbados”, que destronaron a Miley Cyrus del puesto uno de la lista global de la plataforma de música por streaming Spotify y se convirtió en el primer mexicano en lograrlo.