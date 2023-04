Yailin presume a su hija Cattleya de un mes con bella foto, mientras Anuel le dedica tema a Karol G

Parece que Anuel AA aún no ha superado a Karol G y ahora que está soltero querría recuperarla y dicen que hasta le dedicó su última canción.

El cantante estrenó su tema Triste verano junto a Eladio Carrión y aseguran que hay una parte dirigida a su ex, la cantante colombiana.

“Vuelve, dame una noche bien rica (Bien rica) Por siempre tú va’ a ser la bebecita”, dice una parte del tema, por lo que aseguran que fue para Karol G, pues a ella le decía “bebecita”.

Pero, mientras Anuel se enfoca en Karol G, su más reciente ex, Yailin La Más Viral se ha concentrado en su carrera, y su hija Cattleya.

Yailin La Más Viral muestra lo hermosa que está su hija Cattleya a un mes de nacida

Yailin La Más Viral ha publicado diferentes videos en su cuenta de Instagram en los últimos videos en los que está enfocada en su carrera y se ve bailando, presumiendo su figura post parto.

Aunque muchos la critican, ella prueba que está forjando el futuro de su hija y luchando por su carrera y por lo que quiere lograr, para no depender de un hombre.

Además, aunque muchos la insultan y le dicen que se ocupe de su hija, ella lo hace, solo que no siempre lo publica, y recientemente dejó ver su faceta como mamá, desatando ternura.

A través de sus historias, Yailin compartió una foto con su hija Cattleya quien ya tiene un mes de nacida, y dejó ver lo hermosa que está.

En la foto se ve a la cantante acostada con su hija sobre su pecho, mientras le da un beso, y la pequeña está boca abajo, abrazándola y se le ve su bracito, su cabello negro y una blusita rosa.

“Que hermosa está la nena, es divina”, “después la critican que no está pendiente de la hija, al menos ella sí está presente no como el padre”, “mientras el padre anda pendiente de Karol y no de la hija, Yailin está cuidándola como es”, “wow está muy grande, que hermosa”, y “se parece de espaldas a Anuel la bebé está hermosa”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Se desconoce si Anuel comparte mucho tiempo con su hija, si la visita seguido o no, pero Yailin le ha dejado claro al cantante que no lo necesita para criar a su pequeña, triunfar y salir adelante y se ha llevado los aplausos de la gente.