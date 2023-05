“Lo que te espera Clara”: Modelo expone como Piqué le enviaba fotos mientras estaba con Shakira

Gerard Piqué se ganó el título a “patán del año” no solo por la infidelidad a Shakira con Clara Chía Martín sino por todos los videos que aparecieron tras su ruptura donde quedaba expuesto los desplantes y groserias que tuvo con la madre de sus hijos, además, de sus engaños durante las constantes fiestas a las que asistía, las cuales incluso pusieron en riesgo su carrera como futbolista.

Aunque Clara también ha recibido todo el odio por parte de los fans de la colombiana y ha quedado tachada como “la amante” hay quienes le agradecen que se haya vinculado con el exfutbolista y haya logrado que Shakira lo abandonara de una vez por todas para poder brillar nuevamente.

Recordemos, que la intérprete de ‘Pies descalzos’ abandonó su carrera para residenciarse en España, Barcelona donde crió a sus hijos y se dedicó a su familia.

El acoso de Piqué a una modelo cuando estaba junto a Shakira

Aunque Piqué presume su romance con la joven de 24 años su imagen ha quedado por el subsuelo y una modelo brasileña se ha encargado de echarle más leña al fuego al revelar cómo intentó conquistarla mientras estaba junto a la artista.

Suzy Cortez ha puesto en el ojo del huracán nuevamente a Gerard al contar que debido a la amistad que ella mantenía con el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, el exfutbolista la contactó para coordinar un encuentro en Europa.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje, preguntándome cuándo volvería a Europa y cuánto medía mi trasero”, dijo.

Por si fuera poco, confesó que Piqué llegó a enviarle fotos desnudo en varias oportunidades, aunque ella asegura que no llegó a abrirlas.

“Me enviaba desnud**, pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto para su esposa y su familia […] Nunca me dijo nada sobre [Shakira], sólo le interesaba yo. Al principio pensé que él era genial, pero luego fue extraño que alguien casado quisiera saber tanto sobre mí y esa obsesión que tenía por querer conocerme”.

Ante sus palabras no tardaron en aparecer comentarios de advertencia hacia Clara, a quien le aseguran que le hará lo mismo en un tiempo, pues el puesto de “amante” ha quedado libre.

“Lo que te espera Clarita, no eras la única”, “Tremenda joya es Piqué”, “Con que clase de hombre estaba Shakira”, “A pesar de todo Clara ayudó a que lo dejara Shakira”, es parte de los comentarios.

La joven confirmó que Piqué no fue el único que la contactó, también lo hicieron otros jugadores, pero aseguró que los únicos que no llegaron a enviarles fueron Lionel Messi y Coutinho.

“Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus mujeres”. Y añade: “Nunca he dicho esto por respeto a Shakira”, sostuvo.