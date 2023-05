Ex de Marc Anthony recuerda como su divorcio con él la enseñó a no permitir que la denigren

Marc Anthony y Dayanara Torres fueron una de las parejas más comentadas y fruto de su matrimonio nacieron sus hijos Ryan y Cristian, sin embargo, tras su divorcio, la ex Miss Universo ha relatado lo duro que fue convivir con el salsero y cómo su vida quedó resumida en ser solo esposa.

Torres ha revelado en varias oportunidades que su voz quedó totalmente opacada, por lo que no tomaba ninguna decisión por su cuenta, pero pese a haber vivido de esa manera aprendió lo que no podía seguir permitiendo en su vida y ahora ha relatado algunas lecciones que le dejó lo que muchos califican como fracaso amoroso.

Durante entrevista con el diario Primera Hora, de Puerto Rico ha relatado cómo se siente actualmente y como es su nueva vida.

“Me siento feliz, me siento plena, me siento contenta, yo creo que todo pasó como tenía que pasar”, dijo.

Dayanara Torres y sus lecciones tras dejar la relación que no la hacia feliz

La también actriz logró aprender de su divorcio por lo que no se arrepiente de su pasado al servirle como una mirada a lo que la convirtió en lo que es hoy en día.

“Me siento feliz, me siento plena, me siento contenta, yo creo que todo pasó como tenía que pasar. Uno siempre le tiene miedo a enamorarse nuevamente especialmente cuando pasas por cosas tan fuertes, humillantes, tristes, pero yo no quería dar poder a ese episodio que no tiene que ver conmigo y que rija mi vida, o mis miras al amor. En estos momentos yo digo, lo que pasó en mi vida me dio las herramientas para saber lo que quiero y lo que nunca voy a dejar pasar y lo que nunca voy a aceptar, así que es perfecto”, explicó.

Las humillaciones que vivió la ayudaron a conseguir una persona que realmente la valora, la ama, la admira y la acompaña a ser su mejor versión.

“Es una persona que me quiere ver triunfar, no es una persona que me quiere guardar en una cajita, al contrario, me quiere ver brillar, me quiere ver en el escenario, estoy viviendo algo totalmente diferente, pero me hace tan feliz porque es lo que me merezco”, dijo sonriente.

Dayanara está viviendo un buen momento al ver realizada su carrera profesional y estabilidad en su vida personal.