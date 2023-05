“Arath de la Torre, fuera de Hoy”: Conductora de Sale el Sol lo acusa de intimidación y amenazas

Una nueva polémica toca la puerta de Arath de la Torre y es que fue acusado de intimidación, insultos y amenazas por parte de Joanna Vega-Biestro, conocida por su rol de animadora en Sale el sol.

Según la mexicana de 42 años, esto sucedió frente a su hija de 2 años, donde “decidió insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter”, expresó de forma tajante en la emisión del programa que se volvió viral en las redes sociales.

¿Por qué sucedió el conflicto entre Arath de la Torre y Joanna Vega-Biestro?

Según la presentadora, esto inició en febrero cuando él se grabó “insultando al público y diciendo que son unos flojos”. “Aquí tocamos el tema de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando, eso fue lo que yo dije y lo sostengo”, explicó.

“En un ambiente familiar, sin el más mínimo respeto a su familia, a los anfitriones y mucho menos, a mi hija, se decide acercarme para decir que estaba molesto conmigo. En eso pone su cara frente a la mía y grita”, manifestó.

“Le dije ‘Arath, respeta que estoy con mi hija’ y además iba sola. Me dice ‘¿te vas a sostener (su opinión hacia él)?’ y yo respondo ‘por supuesto, lo que opino lo digo con conciencia’. En ese momento me dice ‘vente a la chingada’. Y dijo que ‘toda la porquería que yo soy y que yo digo se va a ir en contra de mi hija’ y le dará mucha risa ver eso’. No te lo voy a permitir Arath”, agregó.

En la misma declaración, afirmó que la había amenazado y por eso, las redes sociales de inmediato respondieron indignadas ante tal situación.

Arath de la Torre El conductor fue muy criticado (@arathdelatorre/Instagram)

“Arath es el nuevo Alfredo Adame”, “Es bien sabido que tiene ataques de ira, necesita terapia”, “Hay que vetarlo”, “No te dejes, estamos contigo”, “Con los niños, no”, “Terrible este señor, qué espectáculo”; fueron parte de las críticas.