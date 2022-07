“No me sentía cómodo”, los desaires que hicieron renunciar a Fernando del Solar al programa Hoy

Indiferencias, incomodidades, falta de empatía y el negarle las oportunidades para dar su opinión, son algunos de los elementos que hicieron que el paso de Fernando del Solar por el programa matutino Hoy de Televisa fuera tan corto.

Tan solo tres meses estuvo como parte del grupo de conductores que le dieron vida al famoso programa en 2018. Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y Jorge El Burro Van Rankin eran los compañeros de Fer.

El conductor en una entrevista al programa Primera Mano, confesó que no se sentía cómodo con “ciertas actitudes” de sus compañeros y por eso tomó la decisión de renunciar.

“Estoy en un punto donde digo, mira, después de todas las cosas que he vivido hay cosas que no estoy dispuesto a tolerar y cosas que sí. Finalmente era yo quien estaba yendo al lugar nuevo, es obvio que el que se tenía que ir si no estaba de acuerdo era yo y por eso me fui”, explicó.

No le daban réplica a sus opiniones

No señaló a ninguno de sus compañeros, pero sí aseguró que a muchas de sus opiniones no le daban réplica y preferían seguir con otros temas.

Según el portal Quien, desde ese momento comenzaron las diferencias y entendió que lo mejor era abrirse paso y buscar nuevos horizontes.

“Se da mucho en conducción que venimos de una nota, por ejemplo acaba de haber un accidente de coche y tú dices: ‘¡Wow tremendo como chocaron los coches!’ y ves a un lugar para que alguien te respondan y no te responden, se siguen con otra cosa. Entonces es como que chocas con una pared y eso hace que tú empieces a perder esa confianza o parezcas loco que estás hablando con nadie”, precisó el conductor.

También destacó en esa entrevista que para llegar a ser conductor de televisión se debe “tener callo” y en su caso, siempre trataba de ayudar a quienes ingresara a un proyecto.

“Cuando yo ya era el conductor cada vez que venía alguien nuevo, siempre he intentado cómo cobijarlo porque sé lo incómodo y lo difícil que es llegar a un lugar nuevo”, aseguró.

Otro momento incómodo, la grafóloga

Con su muerte usuarios de las redes sociales también recordaron un momento incómodo que vivió el presentador cuando fue humillado por Maryfer Centeno, quien analizó su personalidad durante una transmisión en vivo y el ex esposo de Ingrid Coronado se mostró incómodo.

El presentador se sometió, como todos, al análisis de la grafóloga, pero no fue de su agrado todo lo que le dijo la especialista, pues incluso, le pidió que parara.

“No soportas todo lo que tiene que ver con sentirte poco independiente o dependiente de algo, te cuesta mucho trabajo. De una idea sacas diez mil más. Bajále a tu ansiedad, de repente te aceleras demasiado... entras hasta en períodos de angustia. Te falta dormir, te falta descansar, te falta poner la mente en blanco”, comentó la grafóloga.

La especialista también le habló sobre su relación de pareja: “Tienes que admirar a la pareja, tienes que admirar a la persona con la que estás. Pides mucho respeto a tu intimidad y, además tus victorias son públicas, tus fracasos son privados”.

La incomodidad de Fernando del Solar fue visible ante las cámaras y en ese momento, tajante dijo: “Fue demasiado”.