“Con razón te dejaron”: Mientras Shakira prueba que es la mejor tía, haters la atacan por su look

Ésta ha sido una gran temporada para Shakira tras vivir meses tormentosos por su mediática ruptura con Gerard Piqué. Desde que se mudó a Miami con sus hijos, los éxitos han llovido, empezando porque hace unas semanas, la colombiana fue honrada el sábado con el Premio Mujer del Año 2023 en la gala inaugural de Mujeres Latinas En La Música de Billboard.

Posterior a esto, Shakira lanzó ‘Acróstico’, un sencillo en el cual sus hijos participaron cantando y tocando el piano junto a ella. En 20 horas el videoclip alcanzó los 2,2 millones de reproducciones en el canal de YouTube oficial de Shakira y aunque no rompió récords como Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53 (64 millones de reproducciones en un solo día), se ha convertido en uno de los temás más emotivos.

Ahora la cantante sorprendió con una aparición junto a su sobrina Isabella Mebarak, quien es una reconocida artista.

Shakira La cantante apoyó a su sobrina en su exposición de arte (Twitter)

La joven recién inauguró su exhibición de arte en Miami y contó con el apoyo de sus seres queridos, incluyendo a su tía favorita.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan” su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav!”, escribió Shakira junto a una fotografía en la que ambas posan juntos.

Shakira La colombiana siempre apoya a su sobrina (Instagram)

La colombiana asistió acompañada de sus hijos Milan y Sasha, además de su inseparable hermano Tonino, quien es padre de Isabella. La joven actualmente tiene 24 años y además de dedicarse al arte, es TikToker.

Las criticas llovieron a Shakira

Shakira quiso pasar desapercibida, lo más natural posible para pasar el tiempo en familia y celebrar un logro de su sobrina. Es así como optó por lucir unos pantalones denim clásicos y una camiseta delgada de manga larga y con estampados de colores. La colombiana llevó el cabello suelto y su rostro sin maquillar, algo característico en ella.

Shakira La cantante estuvo acompañada de su hijo (Twitter)

Ante algunos, el look de Shaki no fue el adecuado para una exhibición de arte por lo que no dejaron de señalarla. Algunos incluso se atrevieron a decir “por eso te dejaron”, “ahora entiendo más a Piqué”.

Shakira La última aparición de Shakira hizo llover críticas (Twitter)

En medio de las críticas, sus fans salieron en su defensa. “No puedes estar más bella reina, y felicidades a la sobrina, el talento viene de familia, enhorabuena!”. “Una familia llena de talento”. “Shakira sabes eres la mujer más bella hermosa y maravillosa del mundo entero y más con esa gran y linda sonrisa que tienes siempre no cambies nunca guapa”.

Shakira y la complicidad con su sobrina

A principios de este año, Shakira apoyó a su sobrina cuando ella diseñó una mercancía de edición limitada en honor a la estrella del pop latino que batió récords. Isabella fue la mente maestra detrás de la famosa sudadera de la venganza en la que se leía: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

Isabella Mebarak La sobrina de Shakira sorprende con su gran parecido (Instagram)

La joven ha sorprendido en redes sociales con su talento y carisma y algunos incluso han señalado que físicamente es idpentica a la tía Shakira.

“Qué se sentirá ser sobrina de la reina mundial?”. “Es hermosa y talentosa igual que tú. Éxitos para ella en todo”. “¿Segura es tu sobrina? ¡Parecen hermanas!”, se lee en sus redes sociales.