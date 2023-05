“Nos tuvieron que separar”: Erika Buenfil contó la intensa pelea que tuvo con su co protagonista

Érika Buenfil siempre se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser una dama. Y es que la actriz nunca ha temido hablar de sus vivencias con gran elocuencia y elegancia. Es así como ha hablado de situaciones que van desde lo difícil que fue ser mamá soltera siendo una de las actrices más reconocidas y sus amoríos con grandes estrellas como Luis Miguel, hasta los problemas que ha tenido en el set.

La actriz recientemente fue invitada al podcast de Franco Escamilla junto a la influencer Daniela Rodrice, donde respondió a la interrogante de si alguna vez había tenido algún enfrentamiento con un compañero de trabajo.

Érika Buenfil La actriz hizo confesiones intensas en el podcast de Franco Escamilla (Instagram)

Buenfil no negó que fue durante las grabaciones de uno de sus proyectos más ambiciosos que tuvo que ponerle un alto a su co protagonista.

“Yo he tenido pleitos fuertes con compañeros, con uno en especial. No voy a decir el nombre. Fue un pleito muy fuerte en una telenovela y nos tuvieron que separar porque cuando él quiso ofrecerme una disculpa, seguimos peleando y nos separaron cuatro días”, relató la actriz y ante el asombro de Daniela Rodrice sobre qué tanto tiempo tenía que estar con él, continuó: “Éramos pareja. Nos separaron”.

“Entonces ya no grabaron juntos“, preguntó Rodrice y Buenfil respondió que no. “Tuvimos una plática, yo le dije a mí este proyecto me importa mucho yo ya no voy a darle en la torre por una discusión tonta que aparte ni culpa tengo. Fuimos, limamos asperezas y nos terminamos queriendo mucho y pasándola muy bien”

Fue entonces cuando el conductor Franco Escamilla preguntó cuál había sido el motivo de la bronca y Buenfil continuó con la anécdota. “Porque yo usaba apuntador y él no. Y entonces yo era la única que estaba conectada co el mundo de las cámaras y la dirección entonces a mí me dan una dirección y él está esperando una reacción mía pero a mí me están dando una indicación que no puedo reaccionar hasta que la cámara me esté tomando. Yo no daba la acción que él estaba esperando al momento inmediato sino que tuve que esperar cuando me dieron mi queu. Entonces el me empieza a decir es que esa maldita costumbre de usar apuntador”.

¿Quién fue el actor con el que Érika uvo problemas?

Si bien la actriz nunca dio nombres, los internautas de inmediato supieron que se trataba de Eduardo Yáñez (el mismo Escamilla hizo una sutil mención). Ambos compartían créditos en la telenovela Amores Verdaderos, en donde Érika interpretaba a una mujer rica que se enamoraba de su guardaespaldas, a quien Yáñez daba vida.

Buenfil ya había mencionado en ocasiones anteriores que debido al carácter fuerte de ambos tuvieron muchas diferencias, además de que ella siempre se defendió de los arranques del actor.

“Todo el mundo sabe que Eduardo tiene un temperamento fuerte, pero yo también (…). A mí me costó mucho ganarme la telenovela y fue un proceso de casting y cuando finalmente llego a hacer un casting con él le dije: ‘yo vengo por el proyecto, a mí si me dicen que te tengo que besar te voy a besar y si me dicen que te tengo que golpear te voy a golpear’. [Él] se dio cuenta de que yo no le tenía miedo”, dijo en una entrevista a TVNnovelas.