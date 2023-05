Piqué no deja en paz a Shakira y ahora le recuerda el episodio de la bruja con esta indirecta

Si algo le han recriminado los fans de Shakira a Piqué es que constantemente “se cuelga de su fama” para ser el centro de la conversación o impulsar sus proyectos profesionales, como recién lo acusaron en las redes sociales.

Clara Chía Martí / Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Y es que el ex jugador del FC Barcelona recordó un polémico episodio que vivieron en medio de su separación y del que no había hecho alusión hasta ahora, cuando la colombiana ya se encuentra radicada en Miami con sus dos hijos.

En especial, tras el lanzamiento de Acróstico, con el que se ha llevado todas las miradas gracias a la belleza de su letra y hasta incorporar a los pequeños Milan y Sasha, de 11 y 9 años, respectivamente, dentro de la música y el canto, robándose toda la atención.

Por eso, sus detractores dicen que Piqué quiso un poco de protagonismo y que este no fuese todo de Shakira luego de mencionar que iba a necesitar a una “bruja”, tal como la que la cantante usó en su balcón por semanas.

En aquel entonces las imágenes de la bruja en la residencia de la colombiana se hicieron virales y es que se presume que fue para enviarle un mensaje a su exsuegra por apoyar la relación extramarital con Clara Chía, actual novia del empresario.

Ahora Piqué escribió en su perfil de Twitter: “No hay manera. Mañana se viene una bruja en el After Kings, a ver si le damos la vuelta y cambiamos la dinámica de JijantesFC”, a propósito del show digital que dirige entre los presidentes de los equipos de la King’s League en el que discuten los encuentros del fin de semana.

No hay manera. Mañana se viene una bruja en el After Kings, a ver si le damos la vuelta y cambiamos la dinámica de JijantesFC. https://t.co/vHydSZHL3v — Gerard Piqué (@3gerardpique) May 14, 2023

“Es que no hay manera que no se cuelgue de la fama de Shakira”, “No me parece casualidad que venga a decir eso justo ahora”, “Si quiere una bruja que lleve a su madre”; fueron parte de los comentarios defendiendo a la barranquillera.