Adiós ‘Leona’: Angelique Boyer deja la ‘maternidad’ para volver a su vida con Sebastián Rulli

Angelique Boyer se ganó el cariño del público como ‘Leona’ en la telenovela ‘El amor invencible’. Desde el principio, la actriz señaló que se trató de “el reto más grande” pues interpretó a una madre que lucha por recuperar a sus hijos pero que lejos de ser una víctima, es una mujer con la cabeza fría que no se deja de nadie.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar. Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”, dijo durante la presentación oficial hace unos meses.

Angelique Boyer La actriz tuvo la oportunidad de ser mamá en 'El amor invencible' (Instagram @elamorinvencible)

“No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima”, destacó Boyer.

La telenovela cuenta una historia llena de amor, pasión y venganza que ya ha mantenido a la audiencia pegada a la pantalla.

Aunque la transmisión seguirá hasta junio, varios de los actores ya han comenzado a compartir que se encuentran en la recta final de las grabaciones, los actores se han despedido de sus personajes, incluyendo a Angelique quien ya ha anunciado su siguiente proyecto.

La ‘Leona’ se despide para un nuevo inicio

Para celebrar el fin de las grabaciones de la telenovela y el inicio de una nueva aventura profesional, Angelique y Sebastián se dieron unas merecidas vacaciones.

Angelique Boyer Así celebra la actriz el fin de la telenovela 'El amor invencible' (Instagram)

Ambos conforman una de las parejas más queridas por el público, tanto dentro de la ficción como fuera de ella y es que ya han compartido créditos en Teresa, Lo que la vida me robó, luego Tres veces Ana y Vencer el pasado. Ahora estarán juntos en la producción de Vix, El extraño retorno de Diana Salazar, una adaptación de la renombrada telenovela que protagonizó la actriz mexicana Lucía Méndez en 1998.

La ficción llegará a dicha plataforma en 2024 y cuenta la historia de dos almas gemelas atrapadas durante varios siglos entre la vida y la muerte.

Fans presionan a Angelique para que sea mamá “de verdad”

Mientras Angelique está disfrutando de unas merecidas vacaciones y celebrando un nuevo éxito al lado de su gran amor, los fans la han estado presionado para que sea mamá “de verdad”.

Angelique Boyer La actriz celebra con Sebastián Rulli un nuevo comienzo (Instagram)

No sólo la complicidad que tuvo con sus hijos de la ficción hizo soñar a muchos con verla como mamá sino también el nacimiento del bebé de su amiga Maite Perroni.

La ex RBD anunció en sus redes sociales la llegada de su primer bebé y Angelique fue una de las primeras en reaccionar. Esto llevó a que muchos aprovecharan para decirle que “ella sigue”.

Angelique Boyer La actriz felicitó a Maite Perroni por el nacimiento de su bebé (Instagram)

“Muchísimas bendiciones con esta hermosa llegada! Los queremos mucho”, comentó la protagonista de ‘El amor invencible’. “Eres la siguiente!”. “Queremos un bebe boyerrilli Angie!!”. “Esperamos por tu teresita!”, comentaron algunos.

Maite Perroni / Andrés Tovar / Lía Instagram: @maiteperroni (Instagram: @maiteperroni)

Angelique ha dicho que la maternidad no es su prioridad

Una de las situaciones que más controversia ha desatado en la relación de Rulli y Boyer es el hecho de que no han tenido hijos. La actriz ha dicho en varias ocasiones que si bien no descarta la maternidad ni juzga a quienes tienen hijos, no es una prioridad para ella, algo que Rulli respeta por completo.

“Hoy en día estamos dándonos cuenta que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad…al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en eso”, declaró en una emisión del Programa HOY.

La actriz agregó que esa presión de casarse y tener hijos no va con ella. “Yo creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como ‘el día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’ y no”