Así era la relación de Luis Miguel con sus hijos antes de separarse de Aracely Arámbula

Aracely Arámbula se ha encargado de dejar claro que ha sido ella sola quien ha sacado a sus hijos adelante, luego de su ruptura con Luis Miguel, pues el cantante se desatendido por completo de sus obligaciones.

“Soy mamá y papá, soy una mujer que como muchas mujeres de México y el mundo nos hacemos cargo, no sólo económicamente, sino la educación y el estar al pendiente de ellos”, relató.

Cuando los famosos se separaron Miguel quien ahora tiene 18 años, apenas tenía 4, mientras que su hermano Daniel, quien tiene 16, tenía 2 años. Pese a que los ahora adolescentes no tiene comunicación con su padre, al parecer no siempre fue de esta manera.

Así era la relación de Luis Miguel con sus hijos

Para nadie es un secreto que el ‘Sol de México’ ha tenido una vida bastante polémica sobre todo en temas del amor y familia, pues con su hija mayor Michelle Salas, quien es vruto de su romance con Stephanie Salas, tampoco llegó a tener mucho contacto, sino hasta que cumplió su mayoría de edad.

Su historia se ha repetido con los retoños que tuvo con La Chule, pero según el escritor Juan Manuel Navarro, la relación con sus hijos varones no siempre fue distante y fría e incluso con ellos dio su versión de mejor de padre.

“Lo de Aracely y los hijos a mí me consta, porque yo vi videos, y fotos que no puedo poner aquí porque no tengo los derechos. Luis Miguel en un principio con sus hijos era un papá cualquiera”.

El escritor y coautor del libro Oro de Rey mencionó que el intérprete tenía una relación especial con sus hijos y estaba pendiente de ellos, incluso mencionó que llegó a verlo muy cariñoso durante uno de los cumpleaños de su hijo mayor, por lo que les brindaba bastante amor y atención a sus necesidades.

Todo esto cambiaría cuando su romance con Aracely llegó a su fin y desde entonces no ha compartido con ellos. Ahora Luis Miguel se encuentra viviendo a plenitud su romance con Palomas Cuevas y ha sido duramente criticado por aparecer llevando al colegia a las hijas de la española, lo que no ha hecho con sus hijos.