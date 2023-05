Laura Flores no tuvo hijos con su último esposo: ¿quiénes son los padres de sus 4 retoños?

La famosa actriz mexicana Laura Flores y su esposo, Matthew Flannery, decidieron poner punto final a su matrimonio y seguir por caminos separados tras cuatro años de relación sentimental.

La estrella compartió la decisión el miércoles 10 de mayo mediante un comunicado publicado en su perfil en Instagram en donde pidió especialmente respeto ante este complejo momento.

“Amigos por este medio, les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado. Llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo”, expresó en el texto.

Laura Flores junto a su ahora exesposo Matthew Flannery | Instagram: @laurafloresmx

“Matt siempre contará con mi respeto y apoyo y le estaré siempre agradecida por los 4 maravillosos años que compartimos juntos. Matthew y yo siempre seremos amigos incondicionales”, aclaró.

“Porque fuimos una parte importante el uno del otro, porque un buen amor jamás se olvida, nos unimos con respeto, y nos separamos con respeto”, enfatizó la cantante de 59 años.

Durante su breve romance, la pareja no tuvo hijos. No obstante, la protagonista de telenovelas como Piel de otoño es mamá de cuatro retoños: María, Patricio, Alejandro y Ana Sofía.

Laura Flores junto a sus hijos | Instagram: @laurafloresmx

¿Quiénes son los padres de los hijos de Laura Flores?

Aunque Laura Flores siempre quiso ser madre, no fue nada fácil para ella tener a sus hijos. A lo largo de su vida, sufrió las pérdidas de varios bebés y muchas complicaciones para queda embarazada.

No obstante, luego de un gran esfuerzo, debutó en la maternidad con el nacimiento de su primera hija, María, en 1999. La estrella logró concebir a su primogénita gracias a la inseminación artificial.

Su primera heredera, quien nació prematuramente pero saludable, es fruto de su tercer matrimonio con el empresario José Ramón Diez, con quien estuvo casada entre los años 1998 y 2007.

Laura Flores junto a su hija mayor, María | Instagram: @laurafloresmx

Sobre la llegada al mundo de su hija, contó a CNN: “Yo me casé con Ramón y embarazarnos de María no fue fácil. Fue un tratamiento que pegó a la primera, gracias a Dios. Estuve en riesgo de aborto”.

Más tarde, durante su relación con Diez, la intérprete tuvo a su segundo bebé con el empresario: Patricio. Su hijo nació en 2006 luego de atravesar por muchos tratamientos y perder dos hijos.

“Después de María fueron 7 años y 9 in vitro, y en esos siete años (antes de nacer Patricio) se perdieron dos bebés”, reveló en la conversación sobre su complejo camino en la maternidad.

Laura Flores junto a su segundo hijo, Patricio | Instagram: @laurafloresmx

Por lo complicado de su segundo embarazo, Laura prometió que adoptaría si su hijo nacía sano. Patricio llegó sin problemas. Así que, tras su alumbramiento, adoptó dos bebés: Alejando y Ana Sofía.

Al primero lo adoptó con un año de edad en Mérida, Yucatán, tras finalizar el rodaje de la telenovela Al diablo con los guapos en 2008. La segunda fue adoptada con tres meses de edad en Chihuahua.

Durante una entrevista con Ventaneando, la famosa reveló que llevó a sus hijos menores a conocer el sitio en donde los adoptó. “Ellos me lo pidieron; y no sabes la paz que les dio”, confesó.

Laura Flores junto a su tercer hijo, Álex | Instagram: @laurafloresmx

“Les dije desde el principio, tú no naciste de mi panza, naciste de mi corazón”, explicó. Asimismo, en una conversación a Hoy, reveló que ambos tenían interés en encontrarse con sus papás biológicos.

“Hoy mis hijos Alejandro y Ana Sofía, que los amo y los adoro, me preguntan dónde están sus padres biológicos, y es una respuesta que no les puedo dar”, destapó.

“Les digo la verdad y lo que se puede o no se puede lograr; lo que pueda o no pueda investigar. Es decir, no puedo ir a investigar quiénes son sus padres biológicos porque no tengo acceso a esa información, y ya lo intentamos”, aseveró.

Laura Flores junto a su hija menor, Ana Sofía | Instagram: @laurafloresmx

“Me gustaría que sucediera cuando tenga que suceder. Siendo honesta, no es algo que me interese promover, pero es algo que si un día se logra sería maravilloso porque les daría mucha paz a mis hijos”, concluyó.

Ahora, en medio de su separación, la presentadora radicada en EE. UU. encuentra a su mejor apoyo en sus cuatro hijos, con quienes ha desempeñado el papel más importante de su vida: el de madre.