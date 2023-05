Con 59 años Laura Flores lleva 5 divorcios, la llaman “inestable” pero así se blinda de las críticas

Laura Flores sorprendió al anunciar su divorcio del empresario Matthew Flannery con quien llevaba cinco años casada. Este se ha convertido en el quinto divorcio de la actriz, lo que ha desatado una serie de críticas.

Según anunció en un comunicado, la actriz anunció que decidieron poner fin a su matrimonio de manera amistosa y respetuosa. “Amigos por éste medio, les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado.Llegamos a ésta triste decisión por mutuo acuerdo.Matt siempre contará con mi respeto y apoyo y le estaré siempre agradecida por los 4 maravillosos años que compartimos juntos.Matthew y yo siempre seremos amigos incondicionales. Por que fuimos una parte importante el uno del otro, por que un buen amor jamás se olvida,nos unimos con respeto, y nos separamos con respeto”, se lee.

Laura Flores A través de un comunicado la actriz dio a conocer que se divorciaría por quinta ocasión (Instagram)

La actriz además agregó: “Les pido su comprensión, nos mantendremos al margen de comentarios sobre éste tema por común acuerdo, asi que no habrá declaraciones de ningún tipo. Los abrazo con mucho amor”.

Flores siempre fue muy privada respecto a su relación con Flannery sin embargo, eran considerados una de las parejas más estables por lo que el anuncio tomó por sorpresa a fans y colegas del medio quienes de inmediato plasmaron su apoyo. “Bendiciones Laurita animo tu puedes seguir adelante. Ánimo hermosa”. “s una tristeza,se veían felices ,un abrazo”. “Lamentable saber esto se veia una pareja muy estable, pero que se le va hacer sus razones tendrian!”, se lee.

Laura Flores La actriz anunció su divorcio de Matthew Flannery (Instagram)

Pero las críticas no faltaron y muchos comenzaron a señalar a la también cantante de ser “inestable”, pues ya ha tenido cinco matrimonios “fallidos”.

“Después del 1er. Divorcio, 2⁰, 3⁰, 4⁰ y 5⁰, como se le puede llamar a esto?”. “Creo que es tiempo para que se de cuenta que el problema con sus 5 divorcios es ella”. “5 veces! Ella tiene un problema”. “Cuando no sepas el motivo por el cual te separas constantemente de tus parejas posiblemente y la respuesta este frente a un espejo”. “Es lo que les cad que se casan hacen un escándalo y otro cuando se divorcian ya el quinto l que está mal ez ella y no se quede en su papel de víctima”. “Eso se llama ser inestable. Por algo no la ha hecho en sus relaciones pasadas ni en esta. Necesita revisarse”, expresan usuarios de redes sociales.

Laura Flores se “blinda” de las críticas

La actriz y el empresario se conocieron en 2014 y contrajeron matrimonio en 2015. Tuvieron una hija en común cuyo bienestar será su máxima prioridad en medio del divorcio. Como madre, la actriz no tiene tiempo para enfocarse en quienes la señalan.

Laura Flores La actriz ha estado casada cinco veces (Instagram)

En su comunicado Flores también afirmó que su compromiso como padres permanecerá inquebrantable y que trabajarán en conjunto para brindarle a su hija todo el amor y apoyo que necesita.

Del mismo modo, ha estado trabajando mucho con su regreso musical a los escenarios. Junto con Gran Diosas, Laura ha estado presentándose en diferentes puntos de la República Mexicana lo que la ha mantenido muy ocupada.

Finalmente, tal y como lo dijo en su comunicado “no habrá declaraciones de ningún tipo”. Hablar de un divorcio nunca es fácil, especialmente con todos los prejuicios sociales que existen alrededor de este. El no contestar a los haters ni hablar públicamente al respecto es la mejor forma en la que la actriz buscará protegerse de quienes sólo juzgan y señalan sin saber lo que hay detrás de sus decisiones.