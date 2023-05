‘Freaky Friday 2′ será una realidad, pero el elenco está incompleto: ¿qué actores fallecieron?

A 20 años del estreno de la inolvidable comedia Freaky Friday, Disney está trabajando en una secuela del exitoso clásico de culto protagonizado por las actrices Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

The Hollywood Reporter confirmó la información el pasado 10 de mayo. De acuerdo al medio, se espera que tanto Lohan como Curtis retomen sus respectivos papeles de Anna y Tess Coleman.

Si bien su regreso no es aún un hecho, lo más probable es que acepten si el guion que Elyse Hollander escribe para la segunda parte de la mítica comedia de intercambio de cuerpos las cautiva.

Y es que ambas se han mostrado abiertas a esa posibilidad en el pasado. De hecho, la ganadora del Oscar es quien habría iniciado la campaña en la casa del ratón para hacer realidad Freaky Friday 2.

“Mientras daba la vuelta al mundo con Halloween Ends, la gente quería saber si iba a haber otro Freaky Friday”, compartió Curtis en una reciente entrevista al periódico The New York Times.

Por esto, se dio cuenta que debían hacer otra cinta. “Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Parece que hay una película por hacer”, contó.

Lindsay, quien era una adolescente cuando grabó el taquillero filme, declaró en su la conversación al mismo medio: “Jamie y yo estamos abiertas a eso, así que lo dejamos en manos de quien sea”.

Eso sí, aclaró que tanto ella como su coprotagonista solo harían “algo que la gente adorara absolutamente”. En caso de aceptar, la posible secuela marcaría su gran regreso a Disney.

Hasta la fecha, se desconoce si otros compañeros de elenco están siendo considerados para volver; sin embargo, si bien lo ideal es que todos vuelvan a encarnar sus personajes, esto no sería posible.

Y es que, durante las dos décadas que han transcurrido desde el estreno de la película dirigida por Mark Waters en 2003, el reparto ha sufrido la pérdida de varias estrellas y ahora está incompleto.

Los actores de Freaky Friday que murieron tras la película

No obstante, aunque no estén entre nosotros, estos actores permanecerán vivos en el corazón de las audiencias que conquistaron con su talento en esta adaptación de la novela de Mary Rodgers.

Por eso, a continuación, te recordamos a los actores de Freaky Friday (comercializada bajo el título Un viernes de locos en Hispanoamérica) que tristemente ya fallecieron:

Harold Gould

El actor Harold Gould, quien se ganó el corazón de todos encarnando al abuelo Allen Coleman en Freaky Friday, falleció el 11 de septiembre de 2010 tras una larga lucha contra el cáncer de próstata.

Al momento de su deceso, el histrión tenía 86 años de edad. Murió en la residencia para jubilados de la Fundación del Cine y la Televisión en Woodland Hills, California, según reportó El País.

Harold Gould en 'Freaky Friday' | © 2003 - Walt Disney Productions

Willie Garson

El intérprete Willie Garson, quien se grabó en la mente de los espectadores dando vida a Evan, uno de los pacientes de Tess Coleman, partió de este mundo el 21 de septiembre de 2021 a los 57 años.

La causa de la muerte fue un cáncer de páncreas con el que el actor venía batallando en secreto, reveló su obituario en The New York Times. Su última actuación fue en la serie And just like that.

Willie Garson en 'Freaky Friday' | © 2003 - Walt Disney Productions

Lu Elrod

La artista Lu Elrod actuó en varias escenas de la cinta Freaky Friday como la señorita Brown, una profesora en la escuela de Anna Coleman que además se encargaba de supervisar la detención.

Desgraciadamente, Elrod pereció el 12 de abril de 2020. De acuerdo a su obituario publicado en línea, se despidió en paz y rodeada de sus seres queridos en su hogar en California. Tenía 84 años.

Lu Elrod en 'Freaky Friday' | © 2003 - Walt Disney Productions

Mary Ellen Trainor

La talentosa actriz Mary Ellen Trainor tuvo una participación especial en la trama como la inolvidable paciente de Tess que confiesa leer el diario de su hija y causa gran indignación en Anna.

Lamentablemente, murió en su casa en California el 20 de mayo de 2015 a causa de complicaciones del cáncer de páncreas que padecía, según La Vanguardia. La estrella tenía 62 años de edad.