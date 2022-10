‘Un viernes de locos’ salió hace 19 años y así lucen sus actores: Harry está muy cambiado

A comienzos del tercer milenio, se estrenaron muchas comedias que se clavaron para siempre en la memoria y el corazón del público. Entre estas, sin lugar a dudas, está Un viernes de locos.

Estrenada en 2003, la película de Disney cautivó a las audiencias provocando risas y emociones con la historia de la rebelde adolescente Anna Coleman y su estricta madre, Tess Coleman.

Ambas pelean por todo, pero gracias a un raro conjuro, intercambian de cuerpo durante un viernes en el que conocen en carne propia lo que vive la otra y aprenden a comprenderse y valorarse.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan protagonizaron la cinta de Disney | Imdb

El antes y después de los actores de Un viernes de locos

Desde entonces, han transcurrido 19 años en los que mucho ha pasado en las vidas de sus actores. A continuación, te mostramos cómo han cambiado las estrellas principales de la inolvidable cinta:

Lindsay Lohan - Anna Coleman

Linday Lohan tenía 17 años de edad cuando impresionó con su talento en la piel de Anna Coleman, una adolescente rebelde con un gran talento para tocar la guitarra y una mala relación con su madre.

Luego de su participación en esta cinta, Lohan prosiguió expandiendo su trayectoria protagonizando exitosas películas como Mean Girls (2004) y lanzando su carrera musical con el álbum Speak (2004).

No obstante, sus problemas personales empañaron su carrera. En 2015, la estrella decidió tomarse un tiempo lejos de las pantallas. Unos tres años después volvió y ha seguido actuando.

Ahora, Lindsay tiene 36 años, ha logrado superar sus conflictos y la vida le sonríe en todos los ámbitos pues no solo está comprometida, además está retomando su presencia en Hollywood.

Su próximo proyecto será como protagonista de la cinta navideña de Netflix Falling for Christmas este 2022. El filme se estrena en la plataforma el 10 de noviembre.

Lindsay Lohan es Anna en 'Un viernes de locos' | Imdb / Instagram

Jamie Lee Curtis - Tess Coleman

A sus 45 años, Jamie Lee Curtis brilló interpretando a la terapeuta Tess Coleman, una estricta madre soltera de dos y famosa psicóloga que está a punto de casarse con el hombre de sus sueños.

Desde entonces, la artista no ha dejado de sumar títulos a su brillante trayectoria actoral. Actualmente, tiene 63 años de edad y sigue activa en el mundo de la actuación hollywoodense.

Sus más recientes proyectos son Everything Everywhere All at Once (2022) y Halloween Ends, una cinta a estrenarse en donde vuelve a la piel de Laurie Strode, el rol que la lanzó a la fama a los 19.

Cabe destacar que, a comienzos de este mes, Curtis fue cuestionada en un evento si estaría dispuesta a participar a una secuela de Un viernes de locos, a lo que replicó afirmativamente.

“Absolutamente, o como los niños dirían ‘Duh’. Lindsay Lohan y yo somos amigas, estamos en contacto”, afirmó después de reaccionar con una gran sonrisa ante la pregunta.

Jamie Lee Curtis es Tess en 'Un viernes de locos' | Imdb / Instagram

Ryan Malgarini - Harry Coleman

El actor Ryan Malgirini apenas tenía 11 años cuando se metió en la piel del inolvidable Harry Coleman, el juguetón hermano menor de Anna en Un viernes de locos.

Luego de esta cinta, Malgarini siguió actuando en varios proyectos para cine y TV. La serie Mom (2018) y la cinta Dinner in America (2020) son las últimas producciones del actor de ahora 30 años.

Ryan Malgarini es Harry en 'Un viernes de locos' Imdb

Chad Michael Murray - Jake

El galán Chad Michael Murray robó corazones encanando a Jake, el crush de Anna en la escuela que se enamora de ella cuando está en el cuerpo de su madre, lo que desata momentos muy cómicos.

En aquella época, Murray tenía 22 años y su carrera apenas comenzaba, pero su actuación de Jake lo catapultó. Ahora, tiene 41 años y sigue presente en el medio artístico como actor.

En televisión, ha brillado en producciones como One Tree Hill (2003-2009) y Riverdale (2019-2020). Mientras, en la gran pantalla, recientemente destacó en la franquicia cinematográfica de Fortress.

Además de actuar, Chad escribe novelas y es padre de dos niños con su esposa, Sarah Roemer, con quien está felizmente casado desde 2014.

Chad Michael Murray es Jake en 'Un viernes de locos' | Imdb / Instagram

Julie Gonzalo - Stacey Hinkhouse

La estrella argentina Julie Gonzalo saltó a la fama dando vida a la odiosa Stacey Hinkhouse, la antigua mejor amiga de la protagonista juvenil y su rival en la preparatoria.

Tras su participación en Un viernes de locos en los inicios de su carrera, la actriz no ha parado de trabajar en producciones para el cine y la televisión. Hoy en día, tiene 41 años y continúa actuando.

Las series Supergirl (2019-2021) y The Good Doctor (2021), así como la película televisiva Cut, Color, Murder (2022), son sus más recientes actuaciones.

En cuanto a su vida personal, la nacida en Buenos Aires tiene una relación desde hace varios años con Chris McNally. Junto al actor, Gonzalo debutó en la maternidad en junio pasado.

Julie Gonzalo es Stacey en 'Un viernes de locos' | Imdb

Mark Harmon - Ryan

El actor Mark Harmon tenía 52 años de edad cuando se grabó en la mente de todos encarnando a Ryan, el paciente prometido de Tess en Un viernes de locos.

Después de su memorable participación en esta cinta, el histrión de ahora 71 años prosiguió imbatible construyendo su carrera actoral tanto en el cine como en la televisión estadounidense.

Su papel más notable es el de Leroy Jethro Gibbs en NCIS, un rol que ha encarnado desde 2003 hasta 2021. Ahora, sigue trabajando en la serie como productor, algo que lleva años haciendo también.