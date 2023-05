Lucero presume sus arrugas en rostro y cuello, pero le dicen que “los años no le pasan en vano”

Lucero Hogaza es una de las artistas mexicanas más admiradas, no solo por su talento y larga trayectoria, sino por la naturalidad que derrocha en cada una de sus publicaciones.

Sin importar si es en la alfombra roja, o en casa sin maquillaje, la autenticidad y el carisma son dos de los adjetivos que mejor le describen y que tanto le celebran los fans en las redes sociales.

Por eso, no es sorpresa que recientemente haya publicado varias historias despeinada, sin arreglar ni maquillar y los fans la hayan llenado de muchos elogios por lo tierna que se ve, así como por dar el ejemplo de que no hay nada de malo en nuestra versión más real.

La foto de Lucero exhibiendo sus arrugas que le ganó muchas críticas

“Buenas noches, y que mañana sea un gran día para todos”, expresó la artista que nos tiene acostumbrados a esas poderosas demostraciones de seguridad en sí misma. En esta ocasión, solo con su pijama puesta y una coleta, dejando ver que como toda mujer de 53 años, tiene líneas de expresión en los ojos y flacidez en el cuello.

Lucero muestra sus arrugas La artista salió al natural en Instagram (@luceromexico/Instagram)

Sin embargo, no todos recibieron con la misma receptividad la postal, pues hubo quienes también aprovecharon la ocasión para decirle “vieja”, “ya está acabada” y “el filtro hace maravillas”.

“Uy definitivamente los años no pasan en vano”, “Viejita pero linda como el primer día”, “Ya se le notan los añitos señora”, “Le cayeron los años”; fueron parte de los comentarios en los foros de fans en las redes sociales.

Lucero no respondió, pero en el pasado sí ha dicho que le gusta verse lo más natural posible. “Creo que a los 50 años no existe ni una sola persona que no tenga arrugas, a menos que sea por un exceso de bótox, pero tampoco se ve bonito, a mi gusto personal”, expresó.