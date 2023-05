El audio de Ginny Hoffman donde “echa de su casa” a su hija Alexa por problemas con su padrastro

Son casi dos años los que lleva Héctor Parra encarcelado en el Reclusorio Oriente tras ser acusado por su hija menor Alexa de abuso sexual, lo que llevó a un enfrentamiento con su hermana mayor Daniela, quien confía plenamente en la inocencia del actor. El pasado jueves 11 de abril se pudo conocer que quedó absuelto de los cargos por delitos de abuso, pero queda pendiente el de corrupción de menores.

Su caso ha estado en la mira pública y son muchos los que esperan finalmente conocer la verdad ante el enfrentamiento que han vivido Alexa y Daniela, y las presuntas incongruencias de algunas pruebas.

La hija menor del histrión ha sido acompañada en todo momento por su madre Ginny Hoffman, quien estaba al tanto de lo que le sucedía a su hija desde hace años pero prefirió callar y esperar que esta cumpliera su mayoría de edad para acusarlo.

El audio que expone a Ginny Hoffman y a su hija Alexa

Aunque madre e hija se han mostrado acompañadas en todo momento, hay quienes ponen en duda su versión de los hechos y presumen que la joven de 18 años está siendo “manipulada” por su madre. Esta versión cobró más fuerza luego que se filtrara un audio entre madre e hija.

“Si tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras, o que tú digas algo en una revista, entonces sí me voy al juzgado. Estoy tratando de aguantarme muchas cosa que tú no sabes, muchas cosas que he aguantado a tu papá desde que lo conozco, muchas cosas por las que me divorcié”, se escucha a Ginny mientras habla con su hija.

En el mismo se puede escuchar a Alexa hablar de la mala relación que tiene con su padrastro, mientras que su madre le reclama por ello y la manda a vivir con Héctor por no llevársela con su ahora pareja.

Todo esto pese a que ya tenía conocimiento de sus supuestos abusos a su hija, lo que ha llamado la atención entre los internautas.

“Te vas a vivir con él ya, ya es demasiado, traes unos manejitos, que yo ya me canse…”, decía.

Más adelante le preguntó si no le caía bien Alberto, su padrastro, y al ser afirmativa su respuesta la volvió a echar de su hogar.

“Ok, entonces no tienes nada que hacer en esta casa. Ok? Entonces arregla con tu papá ahorita que te vas a vivir con él”, le reafirmaba.

Sus palabras han sido rechazadas por distintos usuarios, pues según mencionan sería una prueba para demostrar que la actriz manipula a su hija.