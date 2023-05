“Siempre fue fan escondida”, critican a Yailin por copiar frase y tema de Karol G y la llaman “envidiosa”

Yailin La Más Viral no se ha quedado callado ni tranquila y ha estado enviando fuertes indirectas a Anuel AA en los últimos días.

Y es que el cantante está enfocado en Karol G y en recuperarla y hasta le dedicó una canción a la colombiana, y esto habría molestado a Yailin.

Además, Anuel reconoció a la hija que tuvo con la modelo Melissa Vallecilla, Gianella, algo que también molestó a la dominicana y por lo que borró sus fotos con Anuel, incluso las del nacimiento de su hija Cattleya.

Sin embargo, Yailin sorprendió recientemente al copiar una frase de Karol G y hasta bailar su tema.

Te recomendamos: La aplaudida reacción de Yailin al tema que Anuel le dedicó a Karol G: “lo puso en su lugar”

Yailin La Más Viral copia tema de Karol G y la llaman “envidiosa”

A través de sus redes, Yailin la más Viral compartió una foto en la que está posando en el estudio de grabación, con un atuendo deportivo negro, el cabello suelto con ondas y unos lentes.

Pero, lo que más sorprendió es que en la descripción de la imagen escribió “Mañana será bonito 🍭🌈”, el nombre del tema de Karol G y de su nuevo álbum.

Yailin La Más Viral Yailin La Más Viral copió canción de Karol G en una de sus publicaciones y causó polémica (@yailinlamasviralreal/Instagram)

Esto hizo que recibiera miles de críticas, y hasta la han llamado “envidiosa y ardida”, pues aseguran que está celosa que Anuel le llore y la busque, y a ella no.

“A costillas de Karol todos quieren fama”, “después que la criticó, ahora usa sus temas y frases jaja”, “Si no puedes con el enemigo únete a el 😂”, “siempre fue una fan escondida jaja”, “niña ten personalidad, triunfa con tus propios temas, no te cuelgues”, “que copiona, envidiosa y ardida es esta mujer, supérala”, y “y ella no conoce la palabra dignidad?😂 está haciendo el ridículo”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Pero, esto no fue lo único, pues además, a través de sus historias de Instagram publicó un video este miércoles en el que le están dando un masaje en el abdomen y lo compartió con la misma canción de Karol G.

Te recomendamos: Luego que Anuel presumió a su hija Gianella, Yailin borró fotos de él con Cattleya y lo sacó de su vida

No se sabe cuál es la intención de Yailin al copiar temas de Karol G y poner sus canciones en su video, si será una estrategia para molestar a Anuel, o porque está mostrando que admira a la colombiana y quiere hacer las paces, lo cierto es que está generando polémica en redes, y para bien o para mal, todos están hablando de ella.