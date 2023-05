La aplaudida reacción de Yailin al tema que Anuel le dedicó a Karol G: “lo puso en su lugar”

Desde hace unos días Anuel AA ha enviado unas claras indirectas a su ex, la cantante Karol G, e incluso a su supuesto novio, Feid.

Parece que el cantante aún no la supera, y está haciendo mucho para recuperarla, pero hasta ahora no hay respuesta por parte de la colombiana.

Y como Anuel no se rinde, llegó al máximo al lanzarle una indirecta bien directa a su ex que sorprendió a todos.

karol G y anuel AA instagram

Anuel sorprende al dedicarle tema a Karol G en redes y así reaccionó Yailin

La noche de este jueves 4 de mayo, Anuel dejó a todos en shock al dedicarle el tema Mejor que yo a Karol G, e incluso la etiquetó en las redes.

“ #MejorQueYo 👹 Te la dedico bebe 😘😘😘😘😘 @karolg ”, fue el polémico mensaje de Anuel que rompió las redes e Internet la noche del jueves y no dejó a uno de sus seguidores sin reaccionar.

“Ni Shakira se atrevió a tanto… 😮”, “valórate Anuel, deja de hacer el ridículo”, “todas tus ex están facturando, están mejor sin ti, eres un perdedor”, “todo mal ex es intenso y ardido,echale tierrita o vaporub 😂”, “Te gusta ver el mundo arder anuelito 😂”, “Te quedó grande la bichota”, “el que tiene miedo a morir que no nazca jaja”, “Le afecto el Mercurio Retrogado”, y “Volver contigo NEVER 💔”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, hasta los momentos, Karol G no ha reaccionado, ni para bien ni para mal, por lo que la aplauden, pero quien sí reaccionó fue su más reciente ex, Yailin la más viral, con quien tuvo una hija recientemente.

A través de sus historias de Instagram, Yailin, quien últimamente se ha mostrado muy feliz y triunfando con su carrera musical, reaccionó a la dedicatoria de Anuel a Karol G echándole en cara al cantante que no lo necesita.

Yailin Yailin y su reacción a la dedicatoria de Anuel a Karol G en redes (@yailinlamasviralreal /Instagram)

La dominicana compartió una historia presumiendo unos lujosos relojes de diamantes y oro, demostrando que está mejor sin Anuel y que, aunque él le dedica canciones a otra, ella está triunfando y facturando.

“Eso Yailin, lo pusiste en su lugar”, “me encanta que ella siga facturando, igual que Karol, y el idiota llorando”, “una mujer como tú no necesita de un hombre así, eres la mejor”, “uy como decir mucho sin decir nada jaja me encantó”, “eso mi Yai, demuéstrale que tú no necesitas que te esté dedicando nada”, y “lo humilló y sin decir nada jaja”, fueron algunas de las reacciones.