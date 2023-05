¿Recuerdas a ‘Auggie’, el niño de ‘Wonder’? Ya tiene 16 años y lo podrás ver en este nuevo proyecto

En 2017, Jacob Tremblay conquistó a la audiencia con su interpretación de ‘Auggie’ en la cinta Wonder. Y es que a su corta edad no sólo demostró ser un gran actor por seguir un guión tan complejo sino que se sometió a horas de maquillaje para caracterizarse como el personaje.

Jacob Tremblay Así fue la transformación de 'Auggie' (Instagram)

Basada en el bestseller homónimo, Wonder nos cuenta la inspiradora y conmovedora historia de August (Auggie) Pullman, un niño con diferencias faciales -debido a unas cirugías que le salvaron la vida de pequeño-que asiste por primera vez a una escuela primaria convencional y se enfrenta a la crueldad del mundo real.

El trabajo de Jacob en dicha cinta sigue siendo muy reconocido pero el tiempo ha pasado y la joven estrella sigue catapultándose a lo alto.

Jacob Tremblay El actor ha sorprendido desde temprana edad (Instagram)

La trayectoria de Jacob ha estado llena de proyectos importantes como Room (2015), por la que ganó el premio Critics’ Choice Movie Award como Mejor Intérprete Joven, Good Boys (2019), Doctor Sleep (2019), secuela de The Shining y papeles de voz como Damian Wayne / Robin en Harley Quinn (2019). También dio vida al personaje animado principal de la película de Luca (2021).

Jacob Tremblay Actualmente Jacob sigue sumando éxitos (Instagram)

El actor ha recibido varios reconocimientos, incluido un Canadian Screen Award, un Critics’ Choice Movie Award y nominaciones para un SAG Award y tres Saturn Awards.

Jacob Tremblay triunfa en ‘La Sirenita’

Las primera reacciones al live action de ‘La sirenita’ ya están circulando por Internet tras el pre estreno en Los Angeles donde el elenco estuvo presente.

Jacob, de ahora 16 años, ha tenido uno de los retos más grandes al interpretar a Flounder, el mejor amigo de Ariel (Halle Bailey). El joven dejó ver a todos que ya no es un niño y que está listo para seguir creciendo en las grandes ligas.

Jacob Tremblay El actor desfiló junto a Halle Bailey en la alfombra azul de 'La sirenita' (Jesse Grant, Alberto E. Rodriguez/Getty)

Mientras que los críticos han alabado el trabajo logrado con esta versión del clásico animado de 1989, los fans siguen incrédulos.

Si bien las críticas habían estado enfocadas en el aspecto de Bailey, pues internautas seguraron estar “ofendidos” por el nulo parecido de la actriz con la versión animada, las reacciones negativas también estuvieron en Flounder.

Y es que hasta hace poco se liberaron imágenes del pescadito que siempre acompañó a Ariel, llenándose de críticas por su aspecto “poco amigable”.

“De hecho, lo vi por primera vez en la audición: [el director] Rob [Marshall] me lo había mostrado. Pensé que era genial porque me gusta cómo lo hacen para que parezcan animales reales”, dijo Tremblay a The Hollywood Reporter en el estreno mundial de la película. “En los ensayos también había visto los diseños de los otros personajes y pensé que era realmente genial, y luego finalmente pude ver la película anoche y pensé que funcionaron muy bien. Realmente no podría imaginarlo de una manera diferente, si eso tiene sentido. Creo que funcionó perfectamente; fueron muy inteligentes al respecto.