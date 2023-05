Dulce María posa fabulosa para una revista, pero el ‘hate’ no para: le dicen “la puro filtro”

Dulce María es una de las actrices más talentosas de Latinoamérica, pero además es muy guapa, algo que la caracterizó desde que despuntó en Rebelde y que se sostiene hoy, a sus 37 años.

Claro está, mucho ha pasado desde que era tan solo una joven veinteañera dándose a conocer por todo el continente a la actualidad, cuando está casada con Paco Álvarez, es madre de una niña y le dio otro rumbo a su perfil profesional.

Pese a esto, hay quienes se niegan a aceptar el paso del tiempo y le exigen a la mexicana lucir como hace 20 años atrás , criticándola duramente cuando muestra su versión más real, sin maquillaje, sin filtros, con ojeras, despeinada, con ropa de casa y se asoman las arrugas.

Lo irónico del caso es que a Dulce María también la están criticando ahora, que posó en una sensual sesión de fotos mostrando su belleza y sensualidad a propósito del mes de las madres.

La artista participó en la portada de dos importantes medios: Chic Style y The Urbanda Magazine, luciendo más guapa que nunca y reinvidicando sus curvas, ignorando a todos aquellos que la tildan de “gorda” o que “se descuidó”.

Aunque suele ser comparada con sus ex compañeras de Rebelde, la querida protagonista de Roberta en la serie sabe que brilla con luz propia y que no necesita satisfacer estándares de belleza impuestos por la sociedad para sentirse bien consigo misma.

“Ya sabemos que no luces así”, “El Photoshop en serio hace milagros”, “Con filtros cualquiera se ve así de bien”, “¿A quién engañas?”, “Lo chistoso es que en las otras fotos no se ve así”, “La nueva puro filtro”, “Con los retoquitos sí se parece a la Dulce María que conocemos”; fueron parte de las crueles críticas que ella no respondió en las redes sociales.