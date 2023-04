Quédate con un esposo que te defienda como lo hizo Paco Álvarez con Dulce María: la criticaron por su look

Dulce María es una de las actrices y cantantes más famosas de México que a sus 37 años sigue triunfando, y es que se encuentra protagonizando la telenovela Pienso en ti.

Además, este año se irá de gira mundial con sus compañeros de RBD, y esto mientras combina la maternidad y se ocupa de su hija María Paula.

Sin embargo, aunque a sus 37 luce hermosa, la cantante y actriz se ha convertido en blanco de críticas por su físico y la han llamado hasta “vieja y gorda”, dejando ver lo peor de las redes.

Te recomendamos: Anahí y su mensaje de apoyo a esposo de Dulce María que prueba que es la mejor amiga: así respondió él

Aunque ella prefiere no hacer caso a los malos comentarios y seguir con su vida, su esposo Paco Álvarez no se queda callado y en cada publicación que ella hace donde la critican, él sale a defenderla.

Esposo de Dulce María la defendió de crueles comentarios por su look

Recientemente Dulce María publicó una serie de fotos frente al espejo en las que aparecía con un look plateado con muchos brillos, corsé y mangas largas con hombreras.

La actriz lucía hermosa y toda una diosa, pero la criticaron pues aseguraron que este look no le favorece, pues la hace ve r “más gorda” y además dejó ver sus ojeras.

“Que fea se ve, ese look no le queda”, “uy pero Dulce tienes que vestirte más acorde a tu figura”, “que look tan feo, no te queda mi amor”, “parece que envejeció como 20 años”, “wow no puedo creer que esa sea Roberta, que mal luce”, y “ese look es para jóvenes delgadas, a ti no te va”, fueron algunos de los crueles comentarios que recibió la joven.

Sin embargo, su esposo salió de inmediato a defenderla y le dejó claro que es la mujer más perfecta “😍😍😍 eres la mujer más hermosa que existe”, dijo Paco, callando a todos.

Dulce María El esposo de Dulce María exaltó su belleza real y la defendió de quienes la criticaron (@dulcemaria/Instagram)

Te recomendamos: ¿Se le escapó? Dulce María reveló que Maite Perroni y Andrés Tovar “están a punto de ser papás”

Cada vez somos más crueles entre nosotras mismas y es momento de dejar de atacarnos por el físico y dejar de opinar de las demás, pues cada una es hermosa a su forma.

Además, todas merecemos un esposo como Paco, que nos recuerde lo hermosas y perfectas que somos y que nos defienda ante todos.