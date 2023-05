De robos hasta defender a Enrique Guzmán: hijos de Silvia Pinal indignan por su última foto

Alejandra Guzmán celebró el Día de las Madres con una fotografía que publicó en sus redes sociales en las que aparece con su madre, la primera actriz Silvia Pinal. “Celebrando desde hoy el #10DeMayo #DíaDeLasMadres”, se lee en la descripción.

Aunque es común que la llamada Reina de corazones comparta fotografías al lado de su madre, ésta vez no ha podido evitar las críticas pues seguidores de la Dinastía Pinal alegan que “la están exponiendo demasiado” y que “no tienen respeto por su delicado estado de salud”. Algunos incluso expresaron su preocupación por el “deterioro” de la actriz.

Alejandra Guzmán Fotos de Silvia Pinal preocupan a los fans (Instagram)

“La verdad no me gustaron las fotos, sé que fue una persona muy guapa en su juventud. Sin embargo creo que no es de buen gusto que la expongan si porque la verdad ya no está para eso pierde personalidad y respeto , no se vale que publiquen fotos así”. “Qué barbaridad verla así!”. “La verdad!!.. no se vale, o que quieren demostrar?.. y es una opinión sana, no se me hace válido que la expongan, digo es la edad pero es mejor que cuiden los detalles, no se vale exponerla así!!. Con todo respeto #FamiliaPinal saludos!!!”, expresaron.

Aunque también hubo quien no dejó de halagar a la primera actriz. “Doña Silvia aún ya mayor se ve bonita feliz día dinastía Pinal”. “Doña Silvia siempre impecable y hermosa muchas felicidades Ale y para tú mami en este día de las madres”.

Alejandra Guzmán Estado de salud de SIlvia Pinal preocupa (Instagram)

En las fotografías además aparece Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra quien ha estado envuelto en polémicas en los últimos meses.

“Ese hijo suyo me cae mal y respecto a Alejandra yo la admiraba mucho como artista y como persona, pero desde que defendió al padre y al hermano, de los cuales se dicen cosas muy feas, ya dudo mucho que ella sea buena persona también”. “Aguas con el anillo de doña Silvia, el hermanito de Ale está muy cerca de la valiosa joya”. “Y ese que está ahí es la joyita de hijo, el que dice que se metió a la casa y se robó un poco de joyas, y que anda tras la herencia de la señito”, se lee en la sección de comentarios.

Acusaciones de robo contra Luis Enrique Guzmán

Alejandra Guzmán La primer actriz Silvia Pinal y los hijos que tuvo con Enrique Guzmán (Instagram)

Fue en la revista TvNotas donde se difundió que el hijo de doña Silvia presuntamente la había engañado para intentar cambiar su millonario testamento ante el notario. Sin embargo, su hermana Sylvia Pasquel, lo descubrió y evitó que esto sucediera.

Aunque en varias ocasiones Pasquel ha evitado hablar del tema, en abril dio las primeras declaraciones a Ventaneando. “Siento que es algo muy vergonzoso, algo muy penoso, pero también es algo muy delicado y no creo que sea la televisión ni los medios de comunicación el lugar o el espacio para hablar del tema, para tocar el tema o para resolver el tema”, declaró.

“Es que me suena tan normal a mí esto (los robos a Silvia) ya que no ha pasado una sola vez, hay varias cosas ahí y qué flojera hablar nuevamente de Michelle, pero no está muy lejos de Luis Enrique”, comentó en marzo a TV Notas, Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán Los hijos de Silvia Pinal han sido muy criticados (Instagram)

La dinastía Pinal ha estado en la mira

No es la primera vez que los miembros de la Dinastía Pinal causan indignación en redes pues hace unos meses, cuando se estrenó Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, obra en la que participó doña Silvia, los acusaron por “no cuidarla”. La actriz desató la polémica luego de aparecer en silla de ruedas, casi sin poder hablar y con una grabación que simulaba que estaba cantando.

Seguidores de la Diva hicieron un llamado para que no la expusieran de esa manera ya que además, parecía no poder sostenerse bien en la silla en la que permanece sentada toda la función.