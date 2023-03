Michelle Salas y Frida Sofía: así era su relación en fotos antes de sus pleitos

Frida Sofía y Michelle Salas, nietas de Silvia Pinal no han tenido la mejor relación en los últimos años. Mientras que Frida ha estado envuelta en polémica debido a su estilo de vida y personalidad explosiva, por otro lado, Michelle ha vivido bajo el acecho de los medios que la buscan para que hable sin censura sobre su familia, algo a lo que nunca ha cedido.

Aunque en los últimos meses la atención había estado en la salud de Doña Silvia Pinal y los supuestos engaños de su hijo Luis Enrique Guzmán, las jóvenes Pinal no habían tenido algo controversial hasta que recientemente Frida Sofía volvió a abrir la Caja de Pandora acusando a Michelle de robo.

La influencer arremetió en contra de la hija de Luis Miguel por presuntamente aprovecharse de Silvia Pinal para obtener beneficios económicos e incluso la comparó con Luis Enrique, según dijo a la revista TV Notas.

“Es que me suena tan normal a mí esto (los robos a Silvia) ya que no ha pasado una sola vez, hay varias cosas ahí y qué flojera hablar nuevamente de Michelle, pero no está muy lejos de Luis Enrique”, comenzó.

En contexto, la polémica estalló luego de que la misma revista difundiera que Luis Enrique Guzmán engañó a su mamá, Silvia Pinal, para intentar cambiar su millonario testamento ante el notario. Sin embargo, su hermana Sylvia Pasquel, lo descubrió y evitó que esto sucediera.

Frida Sofía acusó de robo a Michelle Salas

Según dijo la hija de Alejandra Guzmán, en el pasado, Michelle cambió accesorios de marcas de gama media por otros de firmas lujosas que pertenecen a su bisabuela. También mencionó que la modelo aprovechaba y cambiaba sus lentes o zapatos por los de la actriz.

“Recuerdo que ella llegaba y le ponía unos lentes chafísimos y se robaba los originales de mi abuela o los zapatos de mi abuelita, tiene como una tienda, literal, en su casa y le era muy fácil cambiar unos Nine West y llevarse los Louis Vuitton, pinc** cul**a”, recordó.

Aunque confesó que nunca vio las acciones de su sobrina en carne propia, sí se enteró de varios hechos similares. Según señaló, Michelle también habría hurtado un “fajón” de dinero a su bisabuela.

“También un día le robó un fajón de dinero, en esa ocasión estaba bien triste mi abuela, me acuerdo, y la perdonó luego luego; de esto, fue mi propia abuela la que me lo contó”, dijo Frida.

Desde niñas han tenido una relación complicada

Frida Sofía Frida Sofía y Michelle Salas siempre han tenido una relación complicada (Instagram)

En la entrevista, Frida también recordó que cuando eran niñas, jugaban en el armario de doña Silvia y utilizaban su maquillaje, su ropa y pelucas, pero conforme iban creciendo, ese lugar se fue vaciando. Al ser cuestionada sobre quién pudo haberse llevado las cosas de su abuela, volvió a señalar a su sobrina.

Michelle Salas Frida Sofía habló de cómo era su relación con Michelle Salas cuando eran niñas (Instagram)

La rivalidad estalló cuando ambas comenzaron a modelar. Aunque Michelle siempre ha sido muy hermética, en 2014 se hicieron públicos los problemas que tenía con su tía ya que cuando ésta posó para Playboy, la influencer emitió fuertes críticas y burlas.

En 2015, Frida reveló a Ventaneando que Silvia Pinal era muy cercana a Michelle porque compartían gustos pero que en su caso, Frida no quería ser como su sobrina.

Michelle Salas La rivalidad de Michelle Salas y Frida Sofía sigue escalando (Instagram)

En 2019 la hija de la Reina de Corazones declaró que no mantenía una buena relación con su sobrina porque estaba harta de las comparaciones.

“Yo nací loca, a mí no me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen en realidad, ella no es así. Estoy harta de que me comparen con esta señorita que nada más se pone sus moñitos como siempre”, sentenció Frida.