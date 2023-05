Tom Cruise ha sido el tóxico de sus relaciones: así han sido sus matrimonios

Tom Cruise ha vuelto a protagonizar distintos titulares luego de aparecer el pasado fin de semana conversando con Shakira en medio del circuito de Fórmula 1 de Miami, y aunque podría tratarse solo de un encuentro amistoso, muchos los han vinculado amorosamente.

Tras los videos y fotografías juntos, los fans de la colombiana se han mostrado preocupados por ella por lo que le han pedido huir del actor ante los continuos fracasos amorosos que ha tenido.

El actor ha sido considerado uno delos galanes más aclamados de Hollywood y a sus 60 años sigue robando suspiros, pero su vínculo con la cienciología le ha restado a su atractivo físico.

Los fracasos amorosos de Tom Cruise

Mimi Rogers

Esta fue la primera mujer con la que llegó al altar. Ambos se conocieron en 1985 se conocieron y se casaron dos años después, en 1987. Sin embargo, este matrimonio no duró mucho ya que en 1990 se separaron.

Habría sido ella quien lo acercó a la Cienciología para intentar salvar su matrimonio y aunque ella luego la abandonó, el quedo totalmente enganchado con la practica. Según ella misma ha relatado su relación se vino abajo por temas sexuales.

“Quería ser un monje, nuestro matrimonio no encajaba en sus necesidades espirituales pensó que debía ser célibe para preservar la pureza de su instrumento…”, contó.

Nicole Kidman

Ambos se convirtieron en la pareja más querida y admirada de Hollywood al ser de los más atractivos de la industria. Fue en en 1990 cuando se casaron y formaron una familia al adoptar a Isabella y Connor.

Su romance llegó solo hasta el 2001 y para Nicole fue una separación “devastadora”.

“Él me sorprendió. Me enamoré loca y apasionadamente. Me consumió. Estaba desesperada por tener un bebé con él. No me importaba si estábamos casados. Eso es lo que desearía haber hecho”, confesó Kidman al medio Vanity Fair.

Aunque aseguran que fueron sus trabajos los que los llevó a su divorcio, muchos sospechan que fue la Cienciología la gran causante.

Penélope Cruz

Ambos trabajaron juntos en la cinta ‘Vanilla Sky’ en 2001 y aseguran que su romance solo fue una estrategia, pues en aquel entonces ella necesitaba afianzar su carrera en Hollywood y Tom una nueva imagen sin Nicole Kidman.

Katie Holmes

Su último matrimonio fue con Katie con quien tuvo a su hija biológica Suri. En 2005 contrajeron matrimonio pero 2012 anunciaron su separación y desde entonces el actor no ha tenido contacto con su hija, presuntamente la Cienciología no se lo permite, pues tanto ella como su madre niegan involucrarse en la misma.