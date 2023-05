“Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”: Poderoso mensaje de Shakira a todas las mujeres en su discurso como Mujer del Año 2023

La artista colombiana Shakira recibió el premio Mujer del Año de la revista Billboard en la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música el pasado 6 de mayo y lanzó un inspirador mensaje a todas las mujeres del mundo.

La cantante hizo alusión a la reciente y pública ruptura con astro del fútbol, Gerard Piqué: “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”, dijo la colombiana y el público enloqueció, pues muchas mujeres se han identificado con su situación y su lucha.

Shakira, Mujer del Año 2023 Foto: Instagram

Además, destacó la importancia de rodearse de otras mujeres para fortalecerse y no dejarse apabullar por circunstancias ni personas e insta a seguir siendo auténticas y rompiendo estereotipos: “hemos tocado temas que no se podían tocar y hemos dicho cosas que no se podían decir”, es así como la artista rompe esa idea generalizada de que las mujeres debemos estar en quietud y sumisión.

Por ello “más que la mujer del año deberíamos celebrar el año de las mujeres porque juntas hemos dado un paso al frente”, dijo.

Recordemos que la cantante cosechó nuevos éxitos a raíz de su ruptura con su mayor debut en español de 2022; primero con su tema “Monotonía” junto a Ozuna. Según datos de la plataforma Spotify, este sencillo tuvo más de tres millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Asimismo rompió 14 récords mundiales de Guinness con “Shakira: BZRP Music Sessions #53″ con el productor discográfico argentino Bizarrap, que debutó en el No. 9 del Billboard Hot 100. Según la revista Billboard estos récords “la convirtieron en la primera mujer en llegar al top 10 de la lista con una canción en español”.

