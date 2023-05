Apariencia de Eduin Caz sorprende y aseguran que abusó del botox

Eduin Caz ha enfrentado unos meses llenos de criticas luego de lucir borracho en algunos de sus conciertos y tras serle infiel a su esposa Daisy Anahy, quien anunció su divorcio pese a estar en la espera de su tercer hijo juntos.

Sin embargo, el sigue activo en sus redes sociales y con su carrera artística mostrando parte de su vida y sus actividades. Recientemente, se le pudo ver como juez en el programa ‘Tengo Talento Mucho Talento’ y fue apariencia física la que sorprendió a los internautas.

Eduin Caz y las criticas por su rostro

Aunque el vocalista de Grupo Firme ya había notificado que se sometió a una operación de nariz, porque comenzó a tener ciertos problemas de salud, y que también tendría que someterse a otra de hernia, muchos aseguran que aprovechó para realizarse algunos retoques en su rostro.

“Estoy tardando un poco más en mi recuperación porque me hice algo un poco complicado por mi sinusitis crónica estaba muy dañado ya. Todavía me falta otra operación que es la de mi hernia y la verdad yo no quiero darles un mal espectáculo. Espero me entiendan”, explicó hace un tiempo.

A través de TikTok circula un video donde se puede ver a Eduin junto a Joss Favela y la India Yuridia están de jueces en el programa, pero su rostró fue lo que más llamó la atención entre los presentes y muchos aseguran que abusó del botox, pues su cara lucía rigida ante las expresiones.

“¿Ese es Eduin Caz?”, “¿Qué le pasó en la cara?”, “El Eduin Caz se parece a Ninel Conde”, “¿Por qué está tan maquillado Eduin Caz?”, “Alguien está abusando del botox”, es parte de los comentarios.

Aunque se desconoce la fecha en la que fue grabado el video, su nuevo material junto a 6ix9ine también delató un presunto paso por el quirófano, pese a que solo tiene 28 años el mexicano.

Así lo han dejado saber sus seguidores, quien le pidieron no abusar de los retoques. Además, criticaron que acariciara a una mujer en el audiovisual, lo que no hacía cuando estaba junto a su esposa.

“Se te paso él botox al lado de los ojos porque se te ven bien raros”, “Ahora ya anda manoseando a las modelos”, “desde que ya no estas con @anahydpg te miras mas mal Eduin”, “Con respeto pero has decaído en tu buen trabajo.. y el problema es que arrastras a tu equipo”, comentan.