A Hilary Swank la criticaron por ser mamá a los 48 y a Robert de Niro de 78 le aplauden

Robert De Niro sorprendió tras anunciar que se convirtió en padre por séptima ocasión a sus 79 años. Fue durante una entrevista con ET Canada en donde mientras hablaba de su nueva película About My Father, que el actor dio la inesperada noticia.

El entrevistador le preguntó a De Niro sobre los niños y le dijo: “Sé que tienes seis hijos”, a lo que este respondió: “Siete, en realidad”. Luego dijo que no es un “papá genial”. “Sabes, mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y mi más joven ahora, eso será más por venir. Pero, eso es lo que es.”

Robert de Niro El actor tiene 6 hijos y recién dio la bienvenida a un séptimo (Barry Brecheisen/Getty)

El representante de De Niro confirmó a The Associated Press que no se revelarán más detalles del bebé ni de la madre pero se sabe que el ganador del Oscar ha estado vinculado sentimentalmente con Tiffany Chen durante varios años.

Chen tiene actualmente 64 años y es maestra de artes marciales. Tiffany también es jueza y árbitro internacional certificada por la Federación Internacional de Tai Chai Chuan de Taipei, Taiwán, según su biografía.

Debido a su impresionante experiencia en artes marciales, fue elegida para un papel en una película The Intern que requería demostrar dichas habilidades. Fue así como los dos se conocieron en el set mientras trabajaban en la película de 2015, donde interpretó a una instructora de Tai Chi que ayudó al personaje de De Niro.

Robert de Niro El actor tiene actualmente 79 años (Instagram @theinternmovie)

De Niro y su primera esposa, Diahnne Abbott, son padres de una hija Drena, de 51 años, y un hijo llamado Raphael, de 46. En 1995, dio la bienvenida a los mellizos Julian y Aaron, de 27, con su ex novia Toukie Smith. De Niro también comparte a su hijo Elliot, de 24 años, y a su hija Helen Grace, de 11, con su ex esposa Grace Hightower.

Otra vez el doble estándar en Hollywood

Mientras a De Niro le aplauden por su paternidad a los 79 años, una Hilary Swank fue muy criticada por debutar como mamá a los 48 años.

Podrán no tener nada en común, salvo la película de 2011 New Year’s Eve pero este año ambos también dieron la bienvenida a sus bebés, dando de qué hablar.

Hilary Swank La actriz cumplió su sueño de ser mamá (Instagram)

Por un lado a Robert lo llenaron de halagos y buenos deseos e incluso lo llaman “macho alfa” pero por otro, a Hilary Swank la señalaron de “irresponsable” y “egoísta” por optar por una maternidad tardía.

En octubre, cuando dio la inesperada noticia del embarazo, Swank dijo a Good Morning America que finalmente estaba cumpliendo su sueño de ser mamá.

“Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo y lo próximo que haré será ser mamá”, dijo Swank. “Y no solo de uno, sino de dos. No puedo creerlo. Es tan lindo poder hablar de eso y compartirlo”.

Si bien tanto la paternidad de Robert de Niro como la maternidad de Hilary son válidas, ha quedado al descubierto una vez más cómo las mujeres somos más juzgadas y cuestionadas por las decisiones que tomamos que las acciones que los hombres toman.