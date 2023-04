4 fotos con las que Hilary Swank a sus 48 prueba que no hay edad para la maternidad, aunque la critiquen

Hilary Swank es una de las actrices más famosas y exitosas que a sus 48 sigue triunfando en su carrera profesional y vive uno de los mejores momentos de su vida.

Y es que la famosa se convirtió en madre y dio a luz a sus gemelos hace unos días, y ha compartido todo en sus redes, desde las etapas de su embarazo, hasta ahora que es mamá.

Sin embargo, muchos la han criticado por su edad, y es que parece que la sociedad no acepta que una mujer sea mamá a los 48 años como es su caso.

Pero, ella no le presta atención a lo que digan los demás, y se ha dedicado a vivir esta etapa tan hermosa a plenitud, dando grandes lecciones.

Hilary Swank prueba que no hay edad para la maternidad con estas fotos

Vive su embarazo con el mejor ánimo

A pocos días de dar a luz, Hilary Swank publicó un video en el que estaba bailando con su enorme baby bump, dejando claro que estaba viviendo esta etapa de la mejor forma y con los mejores ánimos.

Muchos consideran que ser mamá a los 48 es imposible, pero en esta vida no hay nada imposible y Hilary lo deja claro, además que vive el proceso de la mejor forma.

Su mejor Navidad

La Navidad del 2022 fue la mejor para la actriz, pues vivió su primera época navideña embarazada, esperando a sus gemelos con muchas ansias.

La famosa presumió su ‘baby bump’ en una pijama navideña de rayas, con el cabello suelto y al natural, y también se mostró feliz colocando el arbolito de Navidad , demostrando que la edad no te impide vivir este momento.

Trabajando con sus bebés

Hilary compartió en sus redes una foto en la que aparecía en el set de grabación ya embarazada, aunque se le veía poca su barriguita.

Así, la actriz demostró que su embarazo lo pudo combinar muy bien con su trabajo, y su edad no fue ningún impedimento para lograrlo.

Con sus bebés en brazos

Nada más hermoso y satisfactorio para Hilary que ya tener a sus gemelos en brazos, y así lo dejó ver en sus redes, con una foto en la que tiene uno en cada brazo , mientras aparece de espaldas, mirando el horizonte.

La famosa confesó que fue un parto difícil, pero su edad no le trajo ninguna complicación y pudo dar a luz y tener ahora no a uno, sino dos bebés, y se siente mejor que nunca.