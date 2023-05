¿Quiénes son las parejas reales del elenco de ‘Queen Charlotte’? Tres están casados

El romance es el principal ingrediente en 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story' | © 2023 Netflix, Inc. (LIAM DANIEL)

El drama histórico Queen Charlotte: A Bridgerton Story está conquistando corazones en todo el mundo con una apasionante trama llena de romance desde su estreno en Netflix el 4 de mayo.

La serie precuela del fenómeno del streaming, creada por Shonda Rhimes, narra los inicios de la gran historia de amor entre la reina Charlotte y el rey George y los cambios que la primera impulsa.

De igual forma, tal como el complicado matrimonio protagónico, varias estrellas del elenco de esta producción también viven romances fuera de serie con sus respectivas parejas en la vida real.

Las parejas reales del elenco de Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Si quieres saber qué actores de esta serie tienen su corazón ocupado y quiénes son los dueños de sus corazones, a continuación, te contamos lo que se sabe del estatus sentimental del reparto:

India Amarteifio - Reina Charlotte joven

Aunque la intérprete que encarna a la reina Charlotte en su etapa juvenil ha sido vinculada con su coprotagonista por su química en pantalla, la realidad es que parece estar soltera y dedicada a su carrera.

Corey Mylchreest - Rey George joven

Si bien es reservado, el galán tras el rey George en su juventud reveló en abril estar en una relación con una mujer de la que no reveló detalles. El actor tampoco ha compartido fotos juntos en redes.

James Fleet – Rey George

El artista que da vida al rey George III en su adultez está felizmente casado con la actriz Jane Booker desde 1984. Los esposos tienen un fruto de su amor: Hamish. No obstante, él no comparte fotos de su familia.

Connie Jenkins-Greig - Violeta Ledger

La histrionisa que se puso en los zapatos de la joven Violeta Ledger no comparte nada sobre su vida privada, por lo que no se sabe si tiene pareja o no fuera del spin-off de Bridgerton.

Golda Rosheuvel - Reina Charlotte

La actriz tras la reina Charlotte adulta reveló el año pasado estar en una relación con la dramaturga Shireen Mula desde el año 2013, pero ya no hay fotos de ambas en sus redes.

Ruth Gemmell - Lady Violet Bridgerton

Desde su divorcio del actor Ray Stevenson en 2005, la intérprete de lady Violet Bridgerton ha mantenido sus experiencias amorosas privadas y se desconoce si actualmente tiene algún idilio.

Cyril Nri - Lord Danbury

El actor tras lord Danbury estuvo casado, tiene dos hijos y confesó sentirse atraído tanto por hombres como por mujeres, pero es hermético con su vida y se desconoce si está enamorado.

Michelle Fairley- Princesa Augusta

La estrella tras la princesa Augusta decidió terminar con su novio tras siete años juntos en 2012, según contó a The Telegraph. Desde entonces, no ha sido vinculada con nadie y parece disfrutar la soledad.

Arsema Thomas - Agatha Danbury joven

Si bien aparenta estar soltera, la estrella detrás de la joven Agatha Danbury es muy hermética con respecto a su vida personal por lo que se desconoce su estatus sentimental a ciencia cierta.

Adjoa Andoh - Lady Agatha Danbury

La artista que encarna a lady Agatha Danbury en su adultez está muy enamorada de su marido, Howard Cunnell, con quien se casó en 2001. La pareja tiene dos hijos juntos.

Tunji Kasim - Adolphus

Al igual que la mayoría de sus compañeros en Queen Charlotte, el actor que trae a la vida a Adolphus prefiere mantener en privado los detalles sobre su vida amorosa y no es activo en redes sociales.

Keir Charles - Lord Ledger

El artista que encarna a lord Ledger estaría presuntamente libre de compromisos sentimentales, pero no se puede confirmar pues no habla sobre su vida romántica ni comparte al respecto en redes.

Freddie Dennis – Reynolds

El histrión tras Reynolds por ahora parece no estar compartiendo su vida con nadie. En cambio, se mantiene enfocado en su carrera en ascenso y sus intereses paralelos, como la fotografía.

Hugh Sachs - Brimsley

El intérprete de Brimsley en su etapa adulta es otro de los actores de la serie derivada de Bridgerton que supuestamente está soltero pues no ha compartido estar enamorado por ningún medio.

Sam Clemmett – Brimsley joven

El actor que se encarga de darle vida al joven Brimsley en Queen Charlotte está felizmente casado con una peluquera llamada Danarose Lobue. La pareja contrajo nupcias en octubre de 2022.

Richard Cunningham - Lord Bute

Sobre la vida personal y romántica del actor de lord Bute no hay ninguna información pues no cuenta con perfiles en redes sociales ni tampoco ha hablado al respecto en entrevistas.

Neil Edmond - Earl Harcourt

El intérprete que se encargó de personificar a Earl Harcourt no es activo en plataformas sociales ni abierto sobre su vida amorosa, por lo que podría estar en una relación de manera privada o no.

Rob Maloney - Doctor Monro

El histrión que interpreta al Doctor Monro es otra de las estrellas de Queen Charlotte que no comparte detalles de su intimidad, por lo tanto, no se sabe si tiene o no un romance en la vida real.

Peyvand Sadeghian – Coral

A juzgar por sus publicaciones en Instagram, la artista tras Coral aparentar estar dichosamente soltera. De hecho, asistió a la premier de la serie Queen Charlotte en compañía de dos amigas.

Katie Brayben - Lady Vivian Ledger

La luminaria tras lady Vivian Ledger está enamorada del actor y escritor Harry Long, con quien mantendría una relación desde 2013. La actriz dio a luz hace poco a un bebé, pero no ha dado detalles.

Los seis episodios de Queen Charlotte: A Bridgerton Story (La reina Charlotte: una historia de Bridgerton, por su título en español) ya están disponibles en Netflix.