“Difícil y doloroso”: Galilea Montijo reveló cómo su hijo tomó el divorcio con Fernando Reina

A sus 49 años, Galilea Montijo nunca imaginó que experimentaría un divorcio y menos con Fernando Reina, con quien tuvo una estable relación de más de una década, de la que nació su hijo Mateo.

Actualmente el niño tiene 11 años y ha sido el más afectado por la separación de sus padres, que están intentando hacer la transición de manera amistosa.

Para la propia conductora de Hoy ya está siendo “difícil y doloroso”, como ella misma confirmó en una reciente entrevista con People en Español.

“Te puedo decir que me siento como en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo”, manifestó en la charla.

“Un día estás bien, dos no, tres no, una semana dices ya pasó y otra vez vuelves. Pero creo que te hace madurar. No lo veo como un fracaso en mi vida”, agregó la famosa, que asegura que ahora enfocará su carrera profesional en volver a las telenovelas y seguir sus pasos como actriz, pues cuenta con más tiempo libre.

Pero, ¿cómo reaccionó el hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina al divorcio?

“Alexis y Claudio, que son los hijos más grandes de Fer, ya habían pasado por ese proceso. Mi hijo, Mateo, lo está trabajando con terapia, por supuesto, y claro que es doloroso para todos. Dejamos de tener esta rutina o ciertas cosas que hacíamos juntos , pero saben que por separado van a contar con cada uno de nosotros”, contó.

De esta manera, Galilea Montijo confirmó que establecieron una rutina de custodia compartida en la que el joven pasa toda la semana con ella y los fines de semana con él y viceversa.

Por esta razón negó tener conflictos con Fernando Reina, debido a que siempre lo respetará por ser un buen papá para Mateo. Recientemente se dijo que él tendría un hijo con otra mujer, cuestión que señaló eran puros rumores.