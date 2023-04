La reacción de Galilea Montijo al rumor de nuevo hijo de su exesposo

Hace apenas unas semanas atrás Galilea Montijo hacia público su divorcio con Fernando Reina con quin tuvo más de una década casada y con quien le dio la bienbenida a su hijo Mateo. La presentadora de Hoy dio la información a través de un comunicado, donde aseguró que se separaban en buenos términos.

Según la artista el declive de su matrimonio se dio luego de la fuerte convivencia que lelgaron a vivir distintas parejas en medio de la pandemia pautada por el Covid-19, la cual paralizó al mundo entero.

“La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por el Covid 19, ocasionó diferencias entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo”, escribió sobre el fin de su matrimonio.

Galilea Montijo y su reacción tras rumor de paternidad de Fernando Reina

Ahora un nuevo rumor ha envuelto a la expareja, al revelarse la presunta verdad de su ruptura, la cual develaría que el político le fue infiel a Montijo, pese a los años que habían vivido juntos.

Si bien Gali ya había mostrado tener una buena relación con la ex esposa de Fernando y con sus otros hijos, al aprecer tuvo que vivir la amarga experiencia de haber sido engañada por Reina, quien ahora le estaría dando la bienvenida a su cuarto hijo, a solo semanas de su separación.

Según el periodista Gabriel Cuevas, el exesposo de la conductora lleva varios meses manteniendo un amorío extramarital con un joven mujer, con quien está viviendo una vez más la experiencia de un nuevo bebé desde hace unas semanas.

Al parecer Montijo estaba enterada de la situación y ese sería el detonante del divorcio. En medio del destape de la información ella habló con la prensa y explicó la situación, negando todo.

“Cuando existe un divorcio siempre habrá especulaciones. Decían que había un hijo. Si estás embarazada, crece la panza. Si crece la panza nace un niño o una niña y si nace hay un ADN, pero en este caso no hubo nada. Son otras cuestiones”, expresó.

La famosa explicó que actualmente está en un proceso de sanación personal y aunque sigue creyendo en el amor, prefiere tomarse un tiempo.

“Soy una pérdida, loca, enamorada y creyente del amor. Yo siempre voy a creer en el amor, voy a estar abierta al amor. Me parece muy pronto decirte que también me encantaría volver a casarme, no sé, en este momento ni me pasa por la mente ni me pasa por la cabeza. Me estoy dando mi tiempo, mis terapias, mi ejercicio”, concluyó.