Galilea Montijo celebra los 11 años de su hijo con inéditas fotos que causan ternura

La actriz y conductora de televisión, Galilea Montijo, está muy orgullosa de su hijo Mateo y compartió sus fanáticos cuánto ha crecido su primogénito al revelar imágenes inéditas del niños, que dejaron a todos enternecidos y comprobaron que está creciendo a pasos agigantados en estos 11 años.

Ella aprovechó el cumpleaños Mateo para dedicarle unas bonitas palabras junto a 10 fotos cómo fue creciendo su chiquillo, a quien tuvo con su exesposo Fernando Reinas Iglesias el 23 de marzo de 2012. Es el mejor regalo que la artista de 49 años ha recibido en su vida.

“Hoy cumple años #miamordelbueno 🎂🎂🎂🎂 mi fuerza, mi alegría completa , mi amor más profundo e indescriptible, por el que doy la vida entera y hoy más que nunca entiendo este amor de madre ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ te amo con todo mi ser ❤️ Mi Mateo!!! Mi amor del bueno ❤️”, escribió Galilea en su cuenta de Instagram.

Mateo recibió decenas de felicitaciones por parte de colegas y amigas de su mami, así como de la fananticada. “Verdad que el amor a un hijo es lo máximo e inexplicable en el mundo?! Feliz cumpleeeeeee Mateo!!!!! Además tienes un nombre hermoso!!!!”, le comentó la directora Bárbara Torres. mientras que Consuelo Duval, expresó: “Feliz cumpleaños al Aquaman más guapo del mundo!! Y a su mamá”.

En el pasar de los años, Mateo se parece cada vez más a su padre. Pero es muy desenvuelto como su mamá. Hace dos años entrevistó a Galilea como parte del Día de las Madres. Le preguntó sobre qué sintió cuando supo que estaba embarazada.

“Presentía que ya te tenía en mi pancita, pero no estaba muy segura y cuando nos enteramos fue una emoción tan grande porque yo tenía muchas ganas de tenerte, te soñé muchos años”, le contestó Galilea de su niño.

Montijo en una emisión del programa Hoy, en el 2020, sostuvo que ella hubiera deseado tener unos tres hijos más, incluso, siempre le preguntaba a su médico si podía, pero fue un no rotundo debido a que ella tuvo a Mateo a los 39 años. “Pero tampoco siento que me falte, me quedé con las ganas, pero soy muy feliz con puros hombres en mi casa y así me quedo”.

Mientras que ella primeriza, para su expareja Fernando, este era su tercer hijo, por lo que ya tenía experiencia en la crianza, de esta forma ayudó y apoyó mucho a la artista en su debut en la maternidad.

El pasado 10 de marzo, ella anunció a través de su cuenta en Instagram que la relación con el político y padre de su hijo con quien estuvo 11 años casada, pero que mantendrían una relación armoniosa por el bienestar tanto de su pequeño como los otros dos hijos de Reina, Alexis y Claudio.