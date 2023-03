Así de grande luce Mateo, el hijo de Galilea Montijo con Fernando Reina

Galilea Montijo ha logrado consolidarse en la televisión mexicana como una de las artistas más comentadas por su faceta como presentadora y actriz de distintas producciones. Recientemente, confirmó uno de los rumores que venían sonando fuerte desde hace unos días, al anunciar su divorcio con Fernando Reina.

La pareja decidió ponerle fin a su relación, luego de 12 años juntos y tener a su hijo Mateo, el pequeño que los mantendrá unidos como familia de por vida.

“Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permaneceremos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar”, expresaron a través de un comunicado.

Así de grande está el hijo de Galilea Montijo

Galilea se convirtió en madre en 2012 con la llegada de su hijo Mateo, quien ahora ya es todo un preadolescente con 10 años. Aunque de pequeño solía acompañar a los foros desde pequeño con el crecimiento le pidió a su madre que no lo llevara más, pues no desea ser parte del mundo artístico.

“Desde bebé como estuvo conmigo en los foros, ahí lo presente en [el programa de concursos] Pequeños Gigantes...ha crecido en los foros, para él es normal que su mamá salga en tele. Cuando me pedían fotos en la calle él me decía: ‘Mamá, ¿por qué te piden fotos?’. Pero ahora ya lo ve normal. Ahora ya es preadolescente, le gustan las jovencitas [y] ahora él es el que me dice: ‘Mamá: no quiero aparecer en tele, no me lleve”, contó.

El pequeño tiene gran parecido a su padre, y es con él con quien comparte más cosas en común, según ha relatado la misma Galilea, quien también comenta que lo ha llegado a sentir distante debido a la gran relación que mantiene con

“Porque lo veo cómo se divierte con el papá. De hecho Fer y yo lo comentábamos porque de repente empecé a sentir distante a Mateo de mí, y no, lo que pasa es que se divierte mucho con el papá”, explicó.