“Club de la separación”, así criticaron a ‘Hoy’ tras anunciar las separaciones de sus conductoras

Este viernes 10 de marzo, otra de las conductoras del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo, confesó en plena transmisión así como en sus redes sociales, que se encuentra en proceso legal de divorcio con quien fuera su pareja durante 11 años.

Y es que esta sería la tercera presentadora del matutino que anunció su separación en lo que va del año, pues previamente lo hizo Andrea Legarreta y se le sumaría también Tania Rincón.

¿Realmente existe la maldición del programa ‘Hoy’?

Desde su primera transmisión el 3 de agosto de 1998, el programa emitido por Las Estrellas, un canal mexicano de la empresa TelevisaUnivision ha tenido varias etapas, pero pese a las transformaciones, una de sus conductoras que ha forjado sus trayectoria ahí, ha sido Andrea Legarreta.

Así, a 25 años al aire, el matutino se ha ganado la fama de una supuesta “maldición”, debido a que muchos de sus presentadores han terminado sus respectivas relaciones mientras se encuentran trabajando en este programa.

A muchos seguidores realmente les cayó de sorpresa la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín luego de 22 años de casados. Sin embargo, en los días siguientes Tania Rincón, también se armó de valor y contaría los pormenores de su ruptura con Daniel Pérez, con quien contrajo matrimonio en 2011.

Pero no todo queda ahí, ya que esta mañana Galilea Montijo también se sinceró y reveló que se encontraba realizando las acciones legales correspondientes para dar fin a su vida de casada con Fernando Reina, con quien vivió el sueño de tener una familia y procreó a su hijo Mateo.

No obstante, ellas no han sido las únicas que han contado sobre su separación en TV, ya que en 2019 lo haría Raúl “el negro” Araiza. Él confesó que se separaría de su entonces esposa Fernanda Rodríguez luego de 24 años de casados.

Así criticaron a Galilea Montijo y a las conductoras de ‘Hoy’ tras anunciar sus separaciones

En un clip donde se puede ver a Galilea con un semblante serio, contrario a como siempre suele lucir, la conductora anunció su divorcio con Fernando Reina al comienzo de la transmisión de ‘Hoy’ y, casi al mismo tiempo, lo habría publicado en su cuenta de Instagram antes sus poco más de 10 millones de seguidores.

En un fragmento del comunicado, se puede leer lo siguiente: “La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por Covid-19, ocasionó diferendos entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia y con profundo respecto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo”.

Señaló que siempre serían familia y que su cariño permanecerá, pues por el amor hacía su hijo, quien es el “motor de nuestras vidas” van a estar comprometidos en su crianza y procurarán su bienestar.

La reacciones al divorcio de Galilea Montijo

Como era de esperarse, los internautas no tardaron en manifestar su punto de vista sobre esta situación, pues llevaron a la conductora “Galilea Montijo” a hacerse tendencia en Twitter, donde se abrió un debate sobre aquellos que aseguran que “Hasta hace poco decían que Shakira deberia quedarse callada. No hacer drama ¿Que paso? Ha es que ahora les tocó a ellas. 🤡🤡🤡 Por eso no es bueno escupir para arriba” o que “empieza a ser tedioso el tema y como se aborda”.

"Galilea Montijo":

Porque anunció su divorcio de Fernando Reina tras once años de matrimonio.pic.twitter.com/h4lS7z7dI6 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 10, 2023

Asimismo, otros aprovecharon para burlarse, pues compartieron mensajes como: “Agarraron oferta de abogado”; Ahora le pueden cambiar el nombre al programa de “hoy” ahora que se llame” Despiértate con las divorciadas”; “Hagan sus apuestas. ¿Quién sigue?”; “Ya aburren con las separaciones ya inventen algo nuevo”; “Que flojera, y luego piden privacidad”; “Hijas de la f r e g a d a ya es más un circo esto, ya perdí la cuenta de cuántas parejas van separándose, lo que me intriga para que llorar” y “En lugar de llamarse Hoy debería de ser el Club de la separación”.