“¿Crónica de una ruptura anunciada?”, los dardos envenenados de William Levy y Elizabeth en redes

Hace solo unos meses William Levy y Elizabeth Gutiérrez le gritaron al mundo que regresaron, una vez más, y ella hasta se mostró con un anillo, desatando sospechas de compromiso.

Sin embargo, desde ese momento no se han mostrado juntos, y cada uno está enfocado en sus proyectos profesional, William promocionando Montecristo y ella grabando una nueva temporada de Ojos de Mujer.

Nadie ha apostado por esta pareja, pues su relación ha sido intermitente y ha estado llena de infidelidades por parte de él, y ahora, parece que se volvieron a separar.

Las sospechas de una ruptura comenzaron de nuevo cuando cada uno compartió algunas indirectas en redes, y aseguraron que era un “dardo” para el otro.

Las indirectas de William Levy y Elizabeth Gutiérrez en redes por las que aseguran que terminaron

Fue Elizabeth Gutiérrez la que comenzó con las indirectas al publicar una imagen con un texto que muchos piensan era para William Levy.

“ No soy tan buena como parezco, ni tan mala como algunos piensan. Nunca voy a ser lo que otros desearían que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando. Me van a criticar sin motivos y me van a odiar sin razones. Me van a lastimar sin darme explicaciones y me va a doler, pero las heridas sanan. Aprenderé a vivir de ellas como pude hacerlo siempre porque gracias a cada cosa vivida, buena o mala, hoy soy lo que soy”, decía la imagen.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez William Levy y Elizabeth Gutiérrez se mandaron indirectas en redes y desatan sospechas de ruptura (@gutierrezelizabeth_ / @willevy/Instagram)

Luego de esta publicación de la actriz, William Levy no se quedó atrás y dejó un polémico mensaje en sus historias de Instagram, y muchos creen que fue para Elizabeth Gutiérrez.

“ No culpes a otros por los resultados de tus propias acciones. Jugar a la víctima puede otorgar simpatía temporal, pero nunca llevará a un verdadero empoderamiento”, fue el polémico mensaje compartido en redes.

Muchos aseguran que se trata de otra ruptura de esta “inestable pareja” y les piden que ya acepten que no son el uno para el otro, especialmente Elizabeth, quien dicen, es la que más se aferra a la relación.

“Uy otra vez terminaron, fingiré sorpresa”, “no sé cuántas veces más esta mujer se dejará humillar, siento lástima por ella”, “como que estos ya no andan, esas indirectas están picantes”, “no lo puedo creer, otra vez terminaron, son claras indirectas al otro”, “la pareja más inestable del mundo, pobres niños”, y “por favor Elizabeth valórate y ya déjalo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La pareja tiene dos hijos en común Christopher y Kailey, y muchos dicen que ellos dos son las razones por las que siempre vuelven, pero les piden que ya no se hagan más daño ni a ellos ni a sus hijos.