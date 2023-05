“Aaay Marce”: las ‘villanas’ de ‘Betty la fea’ se reencontraron 20 años después y lucen idénticas

Acabo de darme cuenta que crecí para convertirme en Patricia Fernández de Betty la Fea y si no me creen chequen:

- soy peli teñida

- estoy (casi) en mi peak físico

- la pobreza me está respirando en la nuca Marce

- soy bien chismosa

- no me gusta trabajar

Y además… pic.twitter.com/qgopYSnool