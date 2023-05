A solo meses de convertirse en padres así ha cambiado Nodal por su bebé

Christian Nodal se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos al estar a la dulce espera de su primer bebé junto a su novia Cazzu, luego de los momentos convulsivos que dejó en 2022 producto de su ruptura con Belinda.

El cantante inició su romance con la argentina y pese a las criticas que han recibido por el poco tiempo en el que iniciaron su romance tras romper su compromiso con la intérprete de ‘Bella traición’, ahora se preparan apra convertirse en padres.

La pareja se ha dejado ver más enamorada que nunca y son muchos los que han resaltado los cambios que ha tenido Nodal a solo meses de convertirse en padre a sus 24 años.

Nodal y los cambios que ha dado por la llegada de su bebé

Durante una entrevista el intérprete de regional mexicano reveló que están a la espera de una niña, lo que ha causado gran furor y de igual manera reveló algunos de los cambios que hará por ella.

Se borrará sus tatuajes de la cara

Fueron muchos los fans que rechazaron que tras romper con Belinda se tatuara su rostro y tapara los que se había hecho en su honor con otros, pero ahora que se convertirá en padre ha decidido borrarlos para que su hija vea su verdadero rostro.

Como que mi beibi nodi se va a quitar los tatoo de la cara!? Ahora que ya nos acostumbramos a verlos se nos va hacer raro sin ellos jajajajaja igual lo amamos 💚



* guarden bien sus pics 🔥🌵 pic.twitter.com/Wemn719c82 — Natalie (@NatalieDeNodal) April 30, 2023

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”, dijo.

Presume más a su novia

Desde que anunciaron en sus respectivos conciertos que se convertirían en padres comenzaron a presumir más seguido su amor en redes sociales con distintas postales de sus viajes y paseos, pues se puede ver que la dulce espera los ha unido más y que su romance va viento en popa.

Luce más feliz y llenó de luz

Nodal ha dejado atrás las polémicas e indirectas para concentrarse más en su nueva vida, su pareja y su bebé y se puede notar en sus publicaciones en Instagram donde irradia luz y felicidad.

Son distintos los internautas que le han dejado saber lo contentos que están con el giro que le dio a su vida y como retomó el camino que lo impulsó a la fama.

“Amando mucho este Nodal qué estamos viendo lleno de luz, conquistando cada escenario qué pisa, te amamos rey”, “Que bonitooo verte tan feliz”, “Que felicidad y luz tan bonita la que irradias”, “Estar con Cazzu te ha hecho bien”, es parte de los comentarios que ha recibido.