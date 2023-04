Meghan Markle reaparece y le llueven las criticas por abusar del photoshop y usar título de duquesa

A solo días de la esperada coronación del Rey Carlos III, pautada para el próximo 6 de mayo, Meghan Markle apareció públicamente luego de conocerse que no estará presente en dicho evento, a diferencia de su esposo quien se reencontrará con su familia, tras las críticas que hizo a la monarquía en su libro ‘En la sombra’.

La ex actriz fue la encargada de presentar el Ted Talk de su amigo Misan Harriman y lo hizo a través de un video donde lo llenó de elogios.

“He experimentado su talento de primera mano, ya que ha capturado muchos hitos significativos para mí y mi familia. Y sé que hay muchos otros que comparten esta experiencia”, dijo.

El fotógrafo mantiene una linda amistad con Megan y fue el mismo quien realizó la fotografía oficial que compartió la pareja para celebrar el primer cumpleaños de la pequeña Lilibet.

Meghan Markle vuelve a enfrentar críticas

“La duquesa de Sussex tuvo la amabilidad de presentarme al escenario para mi @ted. Gracias por el apoyo, Meg”, escribió Harriman con una fotografía de Markle durante el evento.

Para la ocasión, la protagonista de Suits se pudo ver con su cabello largo totalmente lacio, una blusa blanca y mucho más delgada. También usó su título de duquesa de Sussex, el cual le fue otorgado tras casarse con Harry, pese a que renunciaron a su postura dentro de la realeza, tras ser victima de racismo dentro del mismísimo Buckingham.

La apariencia de Meghan fue criticada, pues según algunos internautas abusó del photoshop, los filtros y otros se atrevieron a deducir que también se ha aplicado botox. Sin embargo, lo que más ha sido criticado es que Meghan siga usando su título de duquesa pese a haber renunciado a la realeza, con el fin de facturar.

“Ridícula! No quiere nada con la realeza pero si firma como DUQUESA”, “Demasiado Photoshop, ella no es de la realeza, el título no le sirve de nada,solo se ve más arrogante y se cree superiora todos”, “Es pretenciosa. Por qué usa un título que no tiene? Ya renunció”, “Lo único que tiene de la Realeza es a Harry, lo siento!”, comentaron.

Ante la ola de rumores que han surgido tras su ausencia en la coronación, Meghan lanzó un comunicado donde asegura que “cualquier especulación es falsa y francamente ridícula”, al tiempo que pedía “detener el circo agotador que ellos solos están creando”.