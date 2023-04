¿No les agradaban?: Así fue la relación de la madre de Caitlyn Jenner con las Kardashian

Caitlyn Jenner se encargó de contar públicamente la muerte de su madre Esther Jenner a sus 96 años, con un emotivo mensaje que le dedicó en sus redes sociales. Su madre fue quien lo apoyó a lo largo de su vida y con quien mostró tener una exelente relación.

“Estoy desconsolada de anunciar que mi madre falleció ayer por la mañana, en paz. Perder a una madre es único en el sentido de que ella es la única persona que me amó toda mi vida. La extrañaré tremendamente. Le faltaban unas pocas semanas para cumplir 97 años y vivió una vida plena. Te amo MAMÁ”, escribió.

Con tres postales, Caitlyn ha presumido el amor por la mujer que la trajo al mundo. Sin embargo, sus hijas Kylie y Kendall no se han pronunciado hasta el momento, pese a la buena relación que tuvieron.

Así fue la relación de la madre de Caitlyn Jenner con las Kardashian

Esther Jenner siempre aceptó la vida y los cambios de su hijo William Bruce Jenner, quien ya siendo adulto y padre decidió cambiar de género y llamarse Caitlyn Jenner, Ella misma relataba que acompañaría a su hijo en cada una de sus decisiones.

Sin embargo, no pasaba lo mismo con su esposa Kris Jenner y con sus hijas Kim, Khloé, Kourtney y Kendall y Kylie Kardashian.

Y es que según Caitlyn relató en su autobiografía ‘The Secrets of My Life’ su transición hizo que la relación entre su ex pareja y sus hijastras cambiara por completo. Si bien, Kim, Kourtney y Kloé lo aceptaron como un padre, verlo convertido en una mujer afectó la relación.

Asimismo, la relación de Esther con el clan más famoso llegó a tener sus fricciones pues aunque llegó a asistir a varios eventos de la familia, el reality Keeping Up With The Kardashians no era de su agrado y lo dejó saber en varias oportunidades.

“No me importa reconocer que no era una admiradora de ese programa: no había ningún tipo de argumento y jamás comprenderé por qué tuvo tanto éxito. Supongo que aún lo tiene”, expresó al Daily Mail.

Para Esther el programa hacía lucir de la peor manera a su hijo, al hacerlo ver como una persona que no tenía voz dentro de la familia.

“Lo hizo quedar como un hombre débil y pusilánime”, sostuvo.

Fue en 1992 cuando Bruce se casó con Kris y fruto de su romance nacieron sus dos hijas: Kendall Nicole y Kylie Kristen, también adoptó a los cuatro que Kris tenía de una relación anterior: Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian. Sin embargo, en 2015 anunciaron su separación y más tarde se convirtió en Caitlyn.