A sus 59, Erika Buenfil se convierte en una reina con este vestido: la compararon con Adele

Erika Buenfil fue una de las protagonistas en la entrega de los Latin American Music Awards, celebrados el pasado 20 de abril, apareciendo en la gala con un elegante vestido rojo.

A sus 59 años, la famosa es una referente de estilo para mujeres de su edad en todas sus facetas, pues ya sea en looks casuales, de alfombra roja o hasta bikini, nos enseña a estilizar las curvas y sentirnos cómodas con nuestro cuerpo sin importar lo que digan los demás.

El outfit de Erika Buenfil que todas deberíamos copiar a los 60 años

La protagonista de telenovelas como Vencer el pasado, Perdona nuestros pecados y Por Amar sin ley, se apareció en el evento con un vestido largo y vaporoso, compuesto por varias capas que lo dotaron de volumen y movimiento, en un intenso color rojo que fue el centro de la atención.

Su llamativo atuendo en Las Vegas fue uno de los más comentados en las redes sociales, dividiendo opiniones entre los que creen que lució fabulosa y aquellos que aseveraron que no fue halagador para su silueta.

Erika Buenfil Latin American Music Awards (2023) (Ethan Miller/Getty Images)

“La quiero mucho, pero no luce bien”, “Creo que en vez de hacerle un favor luce gorda”, “Ay no, ¿qué le pasó?”, “No le favorece para nada, perdió la cintura”, “Ya no tiene el cuerpo para esa clase de vestidos”, “¿Soy solo yo la que cree que luce gorda?”; fueron parte de las críticas.

Esto no afectó a la mexicana que dejó claro que tardó 3 horas en el proceso de arreglarse para la cita, que además complementó con un peinado tipo chongo y maquillaje en tonos oscuros que le dio protagonismo tanto a su mirada, como a sus labios.

“Estoy muy a gusto, relajada. Me tardé como tres horas para quedar así, el vestido es de Carlos Pineda y me encantó”, dijo muy confiada en su belleza durante su paso por la alfombra roja.

Erika Buenfil Latin American Music Awards (2023) (Ethan Miller/Getty Images)

La compararon con Adele por este look

Recientemente, algunas personas han comparado a Erika Buenfil con la cantante británica Adele debido al último look que usó la mexicana.

Aunque la comparación entre las dos artistas puede parecer superficial, no es la primera vez que se ha hecho este tipo de analogía entre celebridades que comparten similitudes físicas o de estilo. En el caso de Buenfil y Adele, ambas son mujeres talentosas y exitosas en sus respectivos campos, pero también han sido objeto de comentarios y críticas sobre su apariencia física a lo largo de sus carreras.

Sin embargo, es importante recordar que la belleza y el talento no se limitan a una sola forma o estilo, y que cada persona es única en su propia manera. La comparación entre Erika Buenfil y Adele es simplemente una observación superficial que no debería definir la valía de ninguna de las dos artistas.

En última instancia, lo que realmente importa es el talento y la dedicación que estas mujeres han demostrado en sus respectivas carreras. Erika Buenfil es una actriz reconocida en México por su trabajo en televisión y cine, mientras que Adele ha ganado múltiples premios Grammy por su música y es considerada una de las artistas más influyentes de la década.