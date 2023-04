En su faceta de cantante Aracely Arámbula pidió a Luis Miguel que “no la abandonara”

En las últimas semanas la noticia del romance de Luis Miguel con Paloma Cuevas ha sido tema para las revistas y portales en el mundo. Su historia es interesante, pues la diseñadora es la comadre de la querida actriz mexicana, Aracely Arámbula, madre de los hijos del Sol de México.

Este boom ha hecho a muchos recordar el pasado de La Chule con el cantante, su relación que duró cuatro años y de la que nacieron sus dos hijos, Miguel y Daniel.

Aracely ha sido una mujer todo terreno en su carrera artística, actriz de las mejores de México, presentadora de televisión y también cantante. Pues sí, la madre de los hijos del interprete de La Incondicional, Miénteme y Cuando Calienta el Sol, incursionó en esa faceta y le fue muy bien.

La famosa debutó profesionalmente como cantante en el año 2002 cuando lanzó su primer disco cuyo título es ‘Solo tuya’.

“El Sol” en la letra de Ojalá ¿Presagio?

Según el portal Terra, este material discográfico tuvo una buena recepción par parte del público, pues alcanzó el puesto 35 en la lista de álbumes de música latina de Billboard y la posición 19 en México.

Pese a que el álbum salió del horno antes de que iniciara su romance con Luis Miguel, se especula que una de las canciones, “Ojalá”, se la dedicó al Sol de México para pedirle que “no la abandonara” y su romance durará un largo tiempo.

La balada romántica Ojalá, aseguran expertos, se llega a mencionar a Luis Miguel por su famoso sobrenombre “El Sol”.

“¡Ojalá! No te vayas jamás de mi vida. Y me tienes, tu amante, tu amiga. De mí tienes mi amor. Sanaré tu dolor. Te doy mi vida y todo dolor que soy a ti. Tú que me haces cada día sonreír. Tú que me das todo tu amor. Tú que entiendes mi dolor. Que eres el sol que vale todo mi existir”, reza textualmente la letra de la canción.

Además, La Chule la interpretaba con su dulce voz y la acompañaba con llamativos pasos de baile muy sensuales que de seguro a Luis Miguel no le habría gustado en el tiempo que duró su relación de 2005 a 2009.

Aracely y Luis Miguel nunca llegaron al altar, pero formaron una familia junto a sus dos hijos y tras diferencias se separaron.

Cada uno tomó su camino: “La Chule” se ha enfocado en su carrera como actriz y conductora, mientras que “El Sol” recientemente ha anunciado que en este 2023 regresará a los escenarios con una larga gira en Estados Unidos y México.