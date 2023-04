Rachel McAdams, Cameron Diaz y otras famosas que se retiraron y extrañamos demasiado

La fama puede llegar a ser bastante atractiva para muchas personas ante el reconocimiento que adquieren las celebridades y los millonarios contratos que suelen firmar con las distintas producciones. Sin embargo, más de una actriz ha decidido retirarse de la industria tras lo agobiante que puede llegar a ser lidiar con la exposición mediática.

Cameron Diaz y Rachel McAdams son parte de las mujeres que se tomaron su tiempo un tiempo de descanso de las pantallas para hacer sus vidas y experimentar en nuevas facetas.

Las actrices reconocidas por sus papeles en ‘Los Ángeles de Charlie’ y el ‘Diario de una pasión’, han causado gran nostalgia entre sus fans, pues son de las más emblemáticas y queridas de Hollywood.

Las razones por las que Rachel McAdams, Cameron Diaz y otras famosas se retiraron

Cameron Diaz

Son varias las pausas que se tomó Cameron de las pantallas; la primera la hizo en 2014 hasta que finalmente decidió tomar el control de su vida y alejarse de la fama.

“Sé que muchas personas no lo entenderán. Pero trabajar a ese nivel y ser una figura tan pública y exponerse de esa manera es tan intenso... Yo me detuve, observé mi vida de verdad y vi lo que me estaba perdiendo... Cuando haces una película... Ellos son dueños de ti... Durante meses, no tienes tiempo para nada más... Básicamente, tuve que retomar las riendas y asumir la responsabilidad por mi propia vida. Ese es mi trabajo. Hay muchas cosas que tuve que arreglar, muchas relaciones que tuve que reparar, muchas relaciones que tuve que construir que estaban ausentes de mi vida”, contó.

Rachel McAdams

La reconocida actriz se tomó un descanso de dos años en los que se dedicó a su familia y a la maternidad, y durante ese tiempo rechazó grandes papeles que llegaron a ser sonados a nivel mundial y aunque se ha mostrado arrepentida ella priorizó su bienestar.

“Definitivamente hubo algunos momentos de ansiedad en los que me preguntaba si lo estaba tirando todo a la basura y por qué lo estaba haciendo. Me llevó años entender lo que estaba haciendo de forma intuitiva”, dijo.

Gwyneth Paltrow

Paltrow se retiró por completo de la actuación para enfocarse por completo a sus negocios, los cuales le generan más tranquilidad y estabilidad.

“Realmente no me pierdo nada. Creo que soy muy afortunada de haber podido hacerlo y estoy segura de que todavía lo haré en algún momento. Mi equipo siempre quiere que haga una película, pero realmente amo lo que hago y me encanta lo inmediato que es y cómo somos capaces de crear un producto de la nada en el que creemos tanto”, reveló.

Mary-Kate y Ashley Olsen

Las hermanas gemelas consiguieron el reconocimiento mundial cuando apenas eran unas bebés, por lo que hicieron distintas producciones pero tras convertirse en adultas decidieron retirarse para dedicarse al mundo de la moda.

Mara Wilson

La protagonista de Matilda conquistó a su público con su talento para la actuación pero tras la fama que consiguió con el papel poco se supo de su vida y tras convertirse en una mujer explicó que tomó la decisión porque ya no quería lidiar con la experiencia dolorosa del escrutinio sobre su aspecto en Hollywood.

“Me di cuenta: ‘no me ajusto a la idea de la gente de cómo tiene que lucir una actriz de Hollywood, así que aquí no hay sitio para mí’. Es difícil salir de ahí con cordura y sin dudas serias sobre ti misma... A mi entender, tenía tres opciones: hacerme cirugías plásticas y audicionar para los papeles de la mejor amiga linda y divertida, quedarme como estaba y apuntar a los escasos papeles de actuación para mujeres jóvenes o aceptarme a mí misma y renunciar para siempre a la idea de una carrera de actuación en Hollywood”, escribió Mara en sus memorias.