Belinda y su vestido rojo de la venganza con el que le mostró a Nodal “lo que se perdió” ahora que será papá

Belinda y Nodal Belinda le dejó claro a Nodal "lo que perdió" con este look espectacular (@belindapop / @nodal/Instagram)

El pasado fin de semana Cazzu sorprendió a todos al anunciar su embarazo de Nodal en un concierto que ofreció en el Arena de Buenos Aires.

La famosa salió con un jumpsuit blanco de encaje dejando ver su ‘baby bump’ y gritando al mundo lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida.

Además, Nodal no se quedó atrás y en otro concierto, uno que ofreció él en el Palenque de San Marcos en Aguascalientes se refirió a la gran noticia y aseguró de la forma más feliz “ya no soy un papacito, ahora si soy un papá”.

Ante esto, muchos se preguntan qué piensa Belinda, ex de Nodal, con quien el cantante estuvo comprometido, pero terminaron de la peor forma.

La cantante publicó un video en el que se ve cantando un tema de Beyoncé con una sudadera oversize y pantalones deportivos, presumiendo su abdomen plano, enviando una gran indirecta a su ex.

Y es que además la parte del tema que Belinda baila dice “no necesito un anillo, y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto, escucha cantar al luchador”.

El vestido rojo de la venganza con el que Belinda le mostró a Nodal lo que se perdió

Pero, Belinda no solo se quedó con esta indirecta y es que además presumió en redes un atuendo espectacular que muchos han llamado el “look de la venganza”.

La cantante posó radiante con un vestido rojo ajustado y largo, con escote baldot, mangas largas y se veía como una princesa con el cabello con ligeras ondas y un maquillaje hermoso.

Aunque la famosa compartió fotos de este espectacular look, luego las borró, pero muchos de sus fans las hicieron circular en redes y aseguraron que era el mejor look “de la venganza”.

“Wow el look de la venganza más emblemático”, “ni Lady Di se vio tan bien, que bella Beli, te ves divina”, “eso mi Beli, muéstrale lo que se perdió”, “definitivamente la que salió ganando fuiste tú”, “me encanta este vestido, toda una diosa”, y “la más hermosa, de lo que te perdiste Nodal jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchos aseguran que Belinda “solo quiere llamar la atención” de Nodal, porque no lo supera, y menos ahora que tendrá un hijo con su novia, la famosa está enfocada en sus proyectos y se encuentra en Madrid triunfando, demostrando que está feliz y no necesita de ningún hombre.