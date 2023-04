La “regla” de Carolina Herrera que Paloma Cuevas rompió en varias de sus citas con Luis Miguel

El noviazgo entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no es secreto. Tras meses de rumores sobre una relación y hasta posible boda, la pareja decidió dejar de esconder el gran amor que se tienen al mundo.

Desde antes que el idilio se confirmara, el cantante y la diseñadora se han dejado ver juntos en varias ocasiones. A medida que su romance se fortalece, lucen cada vez más enamorado en sus citas.

No obstante, la felicidad que derrochan no es lo único que ha llamado la atención. Durante las salidas de los tórtolos, los estilismos de la española también han acaparado las miradas.

Y es que, la socialite de 50 años de edad ha demostrado que se puede ser muy elegante rompiendo alguna que otra de las reglas del estilo atemporal de Carolina Herrera, una de sus grandes amigas.

De hecho, hay una de las recomendaciones de la diseñadora venezolana que Cuevas ha roto de manera recurrente con sus sofisticados atuendos para varias de sus salidas románticas con “El Sol de México”.

¿Cuál es la norma de Carolina Herrera que Paloma Cuevas desafió en sus citas con Luis Miguel?

Se trata de la no vestir de negro durante el día. En una entrevista hace varios años, Herrera aseveró que vestir de este color es infalible después de los 40 años, pero hacerlo de día es “aburrido”.

“A medida que las mujeres envejecen, van a lo seguro vistiendo de negro, pero durante el día, el negro es muy agotador. Se convierte en un uniforme. Todos van de negro y es aburrido”, dijo.

“A mí no me importa el negro por la noche -un vestidito negro chic es fantástico-, pero durante el día me gusta llevar algo de color. Es mucho más favorecedor”, afirmó en ese entonces.

Sin embargo, Paloma ha probado que esta recomendación de su colega no es del todo cierta. Y es que ha llevado atuendos total black muy chic para muchos de sus paseos diurnos con LuisMi.

Por eso, a continuación, repasamos algunas de las veces que la empresaria ha vestido de negro para salir con el intérprete de La incondicional y no solo ha destacado, además ha rezumado garbo.

Con botas modernas

En enero, Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron captados en su entrada y salida de un restaurante en Madrid en donde cenaron con los duques de Anjou; Raúl González Blanco y Mamen Sanz.

Para la ocasión, Cuevas vistió muy elegante con un ensamble negro, pero no con un vestido chic como Herrera ha recomendado para citas nocturnas, sino con una propuesta mucho más moderna.

La empresaria se atavió con un glamuroso abrigo largo con cuello solapa de piel y mangas cortas. Debajo de la prenda pareció llevar un suéter o un minivestido con apliques de pedrería en los brazos.

No se sabe si lo combinó con pantalones, falda o efectivamente era un vestido, pero la famosa elevó su nada aburrido look con unas botas mosqueteras de gamuza negra con nudos plata en los lados.

Asimismo, remató todo con el truco de estilo de las expertas para perfeccionar cualquier atuendo: agregando un bolso de diseñador. En su caso, uno mini, de piel negra y firmado por Valentino.

Con un accesorio de color

Más tarde, el pasado mes de febrero, Paloma rompió con la norma de Carolina Herrera de no vestir de negro durante el día al ataviarse en un look casi total black para volar con el cantante de 52 años a España.

Luego de celebrar su primer San Valentín juntos en Nueva York, ciudad a la que viajaron por compromisos profesionales de ella, la pareja fue captada contenta en un aeropuerto de Madrid.

En imágenes divulgadas por ¡Hola!, Cuevas aparece luciendo chic un clásico maxiabrigo negro y pantalones de pernera recta. La famosa remató el discreto outfit con unas botas tacón grueso alto.

Por último, completó la apuesta de moda con unas maxigafas de sol cuadradas y rompió con el esquema monocromático llevando una bufanda estampada en dorado y negro en el cuello.

Con un abrigo clásico

No obstante, la madre de dos no solo rompió la máxima de Herrera en su llegada a España. Durante su viaje a Nueva York con LuisMi, la celeb fue captada con ensambles negros de pies a cabeza.

Tal como el que sencillo vestuario que llevó para visitar junto su amado la boutique de Ralph Lauren en la Gran Manzana. En esa oportunidad, Paloma volvió a apostar por un abrigo largo como eje central.

La famosa combinó nuevamente el básico de básicos con unos pantalones oscuros y unas botas altas para crear ese perfecto total look negro bien avenidos que tanto aman llevar las fashionistas.

Aunque, como ha mostrado antes, es posible darle un giro al conjunto con accesorios que rompan con la neutralidad del negro o jugando con texturas, lo mantuvo todo minimalista en esta ocasión.

En esta oportunidad, al igual que en la mayoría de sus paseos con Luis Miguel, Paloma llevó su larga melena suelta, una decisión de estilo con la que su amiga Carolina Herrera no está de acuerdo.

“A cierta edad, creo que a la mayoría de las mujeres les sienta bien el pelo corto. No creo que el pelo largo hasta aquí (pasando los hombros) quede bien”, opinó la venezolana

Con su fórmula infalible

El más reciente atuendo con el que Paloma Cuevas desafió la regla sobre el vestir de negro de Carolina Herrera y derrochó elegancia fue durante sus vacaciones de Semana Santa con “Micky”.

De acuerdo a Semana, los tórtolos fueron a un restaurante hace unos días con un grupo de amigos durante su asueto en la Costa del Sol. En salida, la dupla se dio un beso en plena calle.

En medio de aquella demostración pública de afecto, la madrina del hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula rezumó distinción nuevamente con un atuendo monocromático azabache.

Los componentes fueron sus favoritos: un básico abrigo largo con cuello pico y botas por encima de la rodilla. En esta ocasión, elevó su apuesta con una cartera de cuero y elegantes pendientes largos.

De esta manera, la figura probó que el negro no solo es funcional, también el color perfecto para armar estilismos que exuden un lujo taciturno, clásico e irrefutable ya sea para el día o la noche.