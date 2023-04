“Qué comen que no envejecen”, les dicen a Biby y Eduardo Capetillo por sexy foto en la playa a sus 50

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son una de las parejas más ejemplares y sólidas del mundo del espectáculo que ya tienen más de 20 años juntos.

Los actores han formado una hermosa familia y tienen cinco hermosos hijos Eduardo, Alejandra, Ana Paula, Daniel y Manuel y todos son muy unidos, criados en un hogar de amor y valores.

La pareja es de las más admiradas, y no solo por su sólida relación y su hermosa familia, sino también por su físico, y es que a sus más de 50 lucen espectaculares, especialmente Biby, quien parece que no envejece.

Te recomendamos: No solo es una gran actriz: 3 increíbles talentos que hacen de Biby Gaytán una “mujer maravilla”

La foto de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo que sorprendió por lo jóvenes que lucen

El pasado 13 de abril Eduardo Capetillo estuvo de cumpleaños y su esposa, Biby Gaytán le dejó un hermoso mensaje a través de sus redes, con una foto que sorprendió a todos.

En la imagen aparecen ambos en la playa, con looks modernos y playeros y ella se ve radiante, luciendo como de 20 años.

Biby llevó un bikini enterizo, con escote en la espalda, de mangas largas, y un short de mezclilla y su cabello lo llevó recogido en dos trenzas, una de cada lado, y un pañuelo rojo, y se veía radiante y muy juvenil.

“Wow qué come esta mujer que no envejece”, “pero Biby parece de 20 años, se ve tan joven como las hijas”, “de verdad que no se que hizo esta mujer, pero no le pasan los años”, “Espectacular!!! Se ven muy bien !!! Cual es la receta para lucir tan jóvenes!!!😍”, “Divinos y Bibi se ven igual de espectacular siempre”, y “con qué es se baña esta pareja santo Dios el tiempo no pasa en ellos está igualita a cuando hizo dos mujeres un camino”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: Como los Derbez: Biby Gaytán tiene una sobrina igualita a ella y también es actriz

Eduardo por su parte llevó un short floreado playero con una camiseta negra, gorra en el mismo tono y unos lentes , luciendo muy guapo y dejando claro que los años no pasan por él tampoco.

No es de extrañar que Biby luzca tan bien pues se mantiene activa practicando ballet, ejercitándose y cuidando muy bien lo que come, y los resultados saltan a la vista.