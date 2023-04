Él sería el reemplazo de Adamari en Telemundo y llegó con miles de exigencias: pidió hasta una mansión

Tras más de 10 años en Telemundo y como conductora en el programa Hoy Día, Adamari López fue despedida el pasado jueves 6 de abril.

Aunque aseguraron que fue una decisión mutua, parece que a la puertorriqueña la tomó por sorpresa, y con lágrimas se despidió de la que fue su casa y la vio vivir miles de momentos importantes de su vida.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicar que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, dijo la actriz en su emotiva despedida.

Esto ha generado críticas, pues muchos aseguran que sin la conductora y actriz no vale la pena ver el programa, y cuestionan a Telemundo por haberla despedido de esa forma después de tantos años.

Él sería el reemplazo de Adamari López en Telemundo y tiene muchas exigencias

Hasta los momentos no ha ingresado nadie por ella, pero según reportan algunos medios, ya tienen el que sería su reemplazo, y no les saldría nada económico.

Según Chisme No Like, Juan Rivera, el hermano de Jenni Rivera sería el conductor que entraría al programa por Adamari López en los próximos días.

Sin embargo, llegó con muchas exigencias. “Pidió dos carros 0 kilómetros, uno para él y otro para Brenda (su esposa), colegios privados para los niños de los más caros de Miami”, dijo Javier Ceriani.

Además, aseguró que pidió una mansión. “Una casa mansión con piscina, muelle y todo, con salida al agua, sueldazo, o sea que todo lo que se ahorraron con Adamari se lo lleva Juan”, aseguró.

Pero allí no termina, y es que por otro lado también tuvo una exigencia para su hermana Rosie Rivera y pidió que fuera contratada y formara parte de algún programa de Telemundo.

Y es que corren los rumores que el despido de Adamari fue por su elevado sueldo, pero esto desmentiría esa teoría, pues Juan Rivera se llevaría igual o más dinero que ella, y además, a la puertorriqueña le seguirán pagando lo estipulado aunque no trabaje, pues su contrato es hasta junio.