Dulce María, la más atacada en redes pero éstas son las veces que su esposo la ha defendido

Este ha sido un gran año para Dulce María pues no sólo regresará a los escenarios con el reencuentro de RBD sino que además, ha tenido importantes proyectos para televisión y streaming como la telenovela Pienso en ti y la película Valentino.

Por si fuera poco, la famosa ha podido disfrutar de su etapa como mamá así como del tiempo junto a su esposo.

Por desgracia, algunos parecen no entender que los años pasan y que con ello una cambia físicamente, lo que ha hecho que las publicaciones de Dulce se llenen de burlas e insultos. Así que no importa lo exitosa que esté siendo la actriz pues al no verse como hace 20 años, la sociedad considera que ya “no es deseable” o “lo suficientemente joven” como para gustar.

Las críticas a Dulce María por su aspecto

Hace unas semanas, Dulce compartió unas fotografías tras bambalinas de la telenovela Pienso en ti en las que lució sexy con un vestido de polka dots rojo con escote pronunciado. “Pienso en ti… nos vemos 8:30 @piensoentitv #Emilia #Piensoenti”, escribió promocionando la telenovela.

Mientras que sus fans inundaron la publicación con halagos, los haters se encargaron de plasmar los comentarios más crueles y de mal gusto. “Se ve muy vieja dulce maría”. “Veo muy acabada a Dulce María. Se ve ridícula queriendo aparentar juventud que ya se fué”. “Se ve muy gorda”. “Una talentosa actriz pero sinceramente ya no le quedan papeles juveniles ya se ve grande como de 40 años”. “Dulce ya no está para novelas juveniles”. “Subiste de peso??? te veo pasadita”. “Quién es esa señora?? los años no pasan en vano para nadie”. “Ay Dulce pero cómo has crecido”, se lee.

Del mismo modo, hace unos días publicó una serie de fotografías en las que posa en traje de baño en la playa y los trolls de las redes sociales hicieron su aparición llamándola “gorda”.

Por fortuna, muchos salieron en su defensa, alegando que “ya muchas quisieran verse así”.

Eso sí, aunque Dulce cuenta con jun séquito de fans que la apoyan, quien es su defensor número uno es nada más y nada menos que su esposo Paco Álvarez.

El esposo de Dulce María es todo un caballero

Paco Álvarez fue el fortunado que llegó a complementar el corazón de Dulce. Se conocieron en 2016 cuando se filmó el videoclip del éxito No sé llorar y desde entonces han sido inseparables. Él es un reconocido músico, cantautor, director de cine, documentalista, poeta y escritor. Aunque ya estuvo casado y es padre de tres, la actriz cumplió su sueño de ser mamá a su lado, además de que se lleva bien con los hijos de este.

Ella sabe que cuenta con el apoyo de su esposo, quien siempre celebra cada uno de sus logros y la motiva a seguir cumpliendo sus sueños.

“Paco es un hombre increíble, un hombre muy entregado, muy sensible, muy creativo, que me entiende y me apoya muchísimo” dijo la cantante en una ocasión.

Para Paco no hay mujer más hermosa y talentosa que Dulce María por lo que cuando la critican, es el primero en defenderla a través de halagos y buenos deseos.

“Eres la mujer más hermosa!! Preciosa por fuera y por dentro. Iluminas el mundo.😍❤️😍❤️”, escribió en la criticada foto en traje de baño de Dulce.

Dulce María Paco Álvarez, esposo de Dulce María, siempre la defiende (Twitter)

Del mismo modo, no duda en expresar la admiración que tiene hacia ella, con lo que calla a quienes señalan que “no tiene talento”.